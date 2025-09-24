Hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Tiroides: origen e importancia

Cada 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Tiroides . Esta fecha busca concientizar sobre esta enfermedad, que afecta con mayor frecuencia a las mujeres. A continuación, te contamos más detalles de otra de las efemérides de este mes.

Como su nombre lo indica, el cáncer de tiroides se origina en la glándula endocrina llamada tiroides , ubicada en la base del cuello, por delante de la laringe , y conformada por dos lóbulos unidos en la línea media.

Este órgano es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo , ya que produce hormonas que se liberan en la sangre y regulan el metabolismo corporal. Sin embargo, en la glándula tiroides pueden desarrollarse distintos tipos de tumores; la mayoría son benignos, aunque algunos resultan malignos. Su tratamiento debe ser inmediato para evitar que se extiendan a tejidos cercanos .

La enfermedad suele afectar principalmente a personas entre 25 y 65 años , tanto mujeres como hombres. Entre los factores de riesgo se incluyen antecedentes familiares y la exposición a grandes cantidades de radiación .

El cáncer de tiroides es más tratable cuando se detecta en etapas iniciales, por lo que un diagnóstico temprano ofrece mayores opciones de tratamiento y posibilidades de curación. En algunos casos, pueden presentarse signos y síntomas previos, aunque no siempre son evidentes. / Municipalidad de Gualeguaychú

