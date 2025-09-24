Hoy se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Tiroides: origen e importancia

Efemérides

Cada 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 24 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Esta fecha busca concientizar sobre esta enfermedad, que afecta con mayor frecuencia a las mujeres. A continuación, te contamos más detalles de otra de las efemérides de este mes.

24 de septiembre: Día Mundial del Cáncer de Tiroides

Como su nombre lo indica, el cáncer de tiroides se origina en la glándula endocrina llamada tiroides, ubicada en la base del cuello, por delante de la laringe, y conformada por dos lóbulos unidos en la línea media.

Este órgano es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo, ya que produce hormonas que se liberan en la sangre y regulan el metabolismo corporal. Sin embargo, en la glándula tiroides pueden desarrollarse distintos tipos de tumores; la mayoría son benignos, aunque algunos resultan malignos. Su tratamiento debe ser inmediato para evitar que se extiendan a tejidos cercanos.

La enfermedad suele afectar principalmente a personas entre 25 y 65 años, tanto mujeres como hombres. Entre los factores de riesgo se incluyen antecedentes familiares y la exposición a grandes cantidades de radiación.

El cáncer de tiroides es más tratable cuando se detecta en etapas iniciales, por lo que un diagnóstico temprano ofrece mayores opciones de tratamiento y posibilidades de curación. En algunos casos, pueden presentarse signos y síntomas previos, aunque no siempre son evidentes. / Municipalidad de Gualeguaychú

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 24 de septiembre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

