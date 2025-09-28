28 de septiembre de 2025
Atención docentes: la DGE lanzó una advertencia clave sobre el Bono 2025

La DGE recordó que alrededor de 2.000 docentes en Mendoza aún no cerraron su inscripción al Bono de Puntaje 2025. Qué pasa si vence el plazo.

La Dirección General de Escuelas advirtió sobre el bono de puntaje 2025

Foto: Gobierno de Mendoza
Unos 2.000 docentes en Mendoza corren riesgo de quedar fuera del Bono de Puntaje 2025. Según informó la Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Escuelas (DGE), el plazo para completar el trámite vence el martes 30 de septiembre.

DGE advirtió sobre el bono 2025: qué deben revisar urgente los docentes

El Gobierno escolar informó que los docentes que mantienen su bono en estado “Corregir” deberán completar y cerrar la inscripción antes del 30 de septiembre, fecha límite establecida para el acceso al Bono 2025.

Actualmente, se estima que alrededor de 2.000 docentes en la provincia se encuentran en esa situación. La advertencia de la DGE busca que los educadores revisen su trámite para evitar quedar excluidos del beneficio.

docente educación escuela
Alrededor de 2.000 docentes en la provincia se encuentran con el Bono 2025 en estado

Cómo saber si el bono está en estado “corregir”:

Al ingresar al sistema, cada docente puede visualizar el estado de su trámite. Los más comunes son:

  • Pendiente o Aceptado, lo que indica que la validación avanza con normalidad.

  • Corregir, que requiere revisar el correo electrónico declarado, seguir el instructivo enviado, realizar las modificaciones solicitadas y cerrar la inscripción. Este procedimiento debe concretarse en un plazo de cinco días hábiles desde la notificación.

Revisión de antecedentes y observaciones

Los motivos de rechazo pueden consultarse mediante el botón “Ver detalles” o posicionando el cursor sobre el ícono rojo que despliega la observación correspondiente.

Estado de postulación: si dice “PENDIENTE” o “ACEPTADO”, tu validación sigue en curso. si dice “CORREGIR” revisá tu correo, seguí el instructivo, corregí y cerrá tu inscripción.

Desde la DGE aclararon que un antecedente se considera validado si aparece con tilde verde en la columna “Estado”, incluso cuando algún documento haya sido rechazado, siempre que existan otros elementos que respalden la validación.

La Dirección General de Escuelas reiteró la importancia de revisar el estado de cada trámite y cerrar la inscripción antes del 30 de septiembre, ya que quienes no lo hagan no podrán acceder al Bono 2025. Asimismo, se recuerda que los educadores pueden registrarse a los distintos Incentivos por Especialización Docente.

