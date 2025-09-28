Geriátricos privados en Mendoza: atención, costos y desafíos.

En la provincia de Mendoza , el geriátrico privado se ha convertido en una opción cada vez más buscada para el cuidado de los adultos mayores . A diferencia de los establecimientos públicos, este tipo de espacio ofrece un modelo de atención integral y personalizado.

Desde la Dirección de Adultos Mayores indicaron que son más de 600 las residencias privadas registradas en toda la provincia, este sector está en constante crecimiento, aunque enfrenta desafíos significativos. Según datos oficiales, el 70% de estos establecimientos está en proceso de habilitación , mientras que el resto ya opera con los permisos correspondientes.

El acceso a las residencias privadas es una decisión familiar que busca un entorno seguro y de calidad. El perfil de quienes ingresan es variado, pero un factor clave es la necesidad de atención permanente , ya sea por la edad o por condiciones de salud.

Luciano Tuninetti , uno de los propietario de "La Nona de los Caramelos" en Maipú, explicó a Sitio Andino que el servicio se adapta a las necesidades de cada residente. "Atendemos desde personas que necesitan asistencia para bañarse o comer, hasta aquellos que son más independientes. La medicación es controlada y suministrada a todos", señaló.

El equipo de profesionales que forman parte del lugar incluye médicos, enfermeros, nutricionistas, psicopedagogos y profesores de educación física. Además, se encargan de servicios esenciales como el lavado de ropa y la preparación de las cuatro comidas diarias.

16 de setiembre de 2025, Asilo la casa de los caramelos, ancianos, tercer edad Uno de los geriátricos privados registrados en Mendoza es "La nona de los caramelos", ubicado en Maipú. Foto: Cristian Lozano

Por su parte, Carolina Albertini, de las residencias "Las Reinas" y "Angeli Di Luce" en Luján de Cuyo, destacó la importancia de un enfoque integral a la hora de afrontar el abordaje.

"Buscamos ser un verdadero hogar, lleno de vida y cariño", comentó su propietaria. La propuesta se centra en la atención personalizada, control de signos vitales, y actividades recreativas y culturales que fomenten el bienestar emocional y la conexión con la comunidad.

A la hora de ofrecer algo diferencial respecto al resto de los espacios habilitados, la empresaria contó: "Lo que nos diferencia es que vamos más allá de la asistencia médica, creamos un espacio de alegría".

Quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

El acceso a estas residencias de adultos mayores, generalmente, se gestiona de manera particular por las familias. Los requisitos principales se centran en la evaluación del estado de salud del futuro residente y la disponibilidad de cupos.

Los propietarios consultados por este medio coincidieron en que la edad para el ingreso de residentes estipulada por ley es a partir de los 69 años, por lo general, la mayoría está por encima de los 75 años y, en un alto porcentaje, son mujeres.

La cantidad de plazas en cada geriátrico está regulada por el Ministerio de Salud y el municipio. Ariadna Costela, otra de las propietarias consultadas, dueña de Tercera Edad SRL, ubicado en Godoy Cruz, detalló los criterios de habilitación: "Los cupos se dictaminan según la superficie cubierta de los espacios. Por ejemplo, en una habitación de 9 metros cuadrados va una cama, y en una de 12 metros, dos. Además, por cada 6 residentes debe haber un baño completo".

Estas regulaciones también determinan la cantidad de personal necesario, como asistentes, mucamas y cocineras, además de la presencia obligatoria de un equipo de profesionales de la salud.

adultos mayores ia La mayoría de los residentes en los geriátricos son mayores de 75 años y mujeres. Imagen generada con IA

Costos y desafíos de la economía

El factor económico es uno de los mayores desafíos para las familias. Los costos varían significativamente según el tipo de residencia, la habitación y los servicios incluidos, ya que no hay una regulación oficial sobre los montos. Ariadna menciona que "cada residencia pone el precio que más le convenga". "El valor depende de la salud del residente y se ajusta mensualmente según el índice inflacionario", agregó.

Luciano Tuninetti indicó que el costo promedio en su establecimiento es de aproximadamente 1,5 millones de pesos, un monto que refleja los servicios de atención permanente.

Sin embargo, destacó una preocupación creciente: "Notamos una merma muy grande en el ingreso particular. A los jubilados y sus familiares les está costando mucho cubrir la cuota", explicó, reflejando el impacto de la situación económica en el acceso a estos servicios.

geriatrico mujeres ia Hay residencias privadas de solo mujeres y también mixtas. Imagen generada con IA

En "Angeli Di Luce", los precios también varían. Carolina Albertini menciona que el costo para un hogar de solo mujeres es de 950.000 pesos, mientras que en la residencia mixta asciende a 1.350.000 pesos, aproximadamente.

"Los costos se definen de manera personalizada, buscando la mejor opción para las familias", aclaró.

A pesar de los desafíos económicos, la demanda de residencias privadas sigue siendo alta, especialmente para quienes buscan no solo un lugar de cuidado, sino también un espacio de contención social y bienestar emocional.