Luján de Cuyo se consolida como referente internacional con su Ruta de los Destilados

La Ruta de los Destilados en Luján de Cuyo.

Por Sitio Andino Departamentales







El departamento de Luján de Cuyo, reconocido mundialmente como la Tierra del Malbec y Capital Turística de Mendoza, dio un paso más en su posicionamiento internacional con la creación de la Ruta Turística de los Destilados, un circuito único en el país que pone en valor la producción local de bebidas espirituosas.

La presentación oficial se realizó en The Williams Casanegra Distillery, uno de los emprendimientos que integran el nuevo recorrido, con la presencia del intendente municipal, Esteban Allasino, autoridades provinciales y referentes de la Cámara Argentina de Destiladores y Afines, encabezados por su presidente, Luciano Palumbo, y su secretaria, Mónica Rodríguez.

image También participaron, la directora de Promoción Turística y Mercados, Cristina Mengarelli, junto a los representantes de las principales destilerías que conforman el circuito: Hilbing & Franke, Espíritu Zorro, Montarraz, Casa Tapaus, Lui Wines, Foster Lorca, Pisco Calavera, Donadel Licores, Vermú 746 y la anfitriona The Williams Casanegra, entre otras.

Diversificación económica del departamento de Luján de Cuyo Con esta propuesta, Luján de Cuyo amplía su identidad en enoturismo y se posiciona también como la Capital de los Destilados en Argentina, sumando un nuevo producto de calidad internacional a su vasta oferta cultural y gastronómica. El circuito permitirá al turismo disfrutar de catas, tours guiados, talleres y masterclass de coctelería, generando una experiencia turística innovadora y sustentable.

image Además del impacto turístico, la Ruta de los Destilados impulsa la diversificación económica del departamento, genera empleo calificado para las familias lujaninas y refuerza el compromiso con la sostenibilidad, dado que muchas destilerías incorporan procesos basados en energías renovables y reducción de residuos. Con esta iniciativa, Luján reafirma su liderazgo como Tierra del Malbec, Capital Turística de Mendoza y ahora Capital de los Destilados, proyectándose al mundo como un referente integral del enoturismo y la gastronomía.