30 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 30 de septiembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este martes.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 30 de septiembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 30 de septiembre de 2025

Tras el levantamiento del cepo el lunes 14 de abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Javier Milei junto a Scott Bessent durante la entrega del reconocimiento Ciudadano Global.
Inestabilidad Financiera

Mercados desconfiados: el apoyo de Trump-Bessen a Javier Milei se diluye entre sospechas financieras
El oro rompe la barrera de los US$3.800 y alcanza un nuevo máximo histórico
METAL PRECIOSO

El oro rompe la barrera de los US$3.800 y alcanza un nuevo máximo histórico

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, martes 30 de septiembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.410;
  • Para la venta a $1.430.
dolar 1

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, martes 30 de septiembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.452,73 para la compra;
  • A $1.455,91 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.476,82 para la compra;
  • A $1.503,02 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.729 para la compra;
  • A $1.794 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.590,05 para la compra;
  • En $1.594,87 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $711 para la compra;
  • A $1.406,53 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de septiembre de 2025

Economía argentina: qué pasa con el dólar, el FMI y la matriz productiva de Mendoza

¿Qué pasará con el dólar este lunes 29 de septiembre? Esto anticipa el mercado

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 28 de septiembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 27 de septiembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 26 de septiembre de 2025

El BCRA retomó una medida del cepo cambiario: qué implica y a quiénes alcanza

El dólar sigue bajando mientras los bonos caen y el riesgo país sube

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno anunció descuentos en supermercados para jubilados: de qué se trata el programa
ES OFICIAL

El Gobierno anunció descuentos en supermercados para jubilados: de qué se trata el programa

Las Más Leídas

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal.
Pronóstico

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal

Se trabaja para habilitar el tránsito en el Acceso Sur.
Atención conductores

Corte en el Acceso Sur por un socavón: habilitan un bypass, pero sigue complicado el tránsito

Oferta educativa para los CEPAS de San Rafael desde la Dirección General de Escuelas. video
Formación para adultos

La Dirección General de Escuelas presentó en San Rafael los CEPAS, una nueva propuesta educativa

Federico Scatareggi, la víctima del homicidio. 
sentencia

Confesó un homicidio brutal en Godoy Cruz y le dieron 18 años de cárcel

 La lucha por la inclusión: historias de vida y superación en Mendoza.
Ejemplos

La lucha por la inclusión: historias de vida y superación en Mendoza

Te Puede Interesar

Este año se votará con doble Boleta Única.  video
a doble urna

Cómo votar con la Boleta Única en las elecciones 2025 de octubre

Por Cecilia Zabala
Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Por Sitio Andino Sociedad
Grave incendio afectó a una casa. 
Mirá las fotos

Milagroso rescate de una familia tras un incendio en una casa de Godoy Cruz

Por Pablo Segura