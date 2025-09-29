29 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
METAL PRECIOSO

El oro rompe la barrera de los US$3.800 y alcanza un nuevo máximo histórico

Con un dólar debilitado y más compras oficiales, el oro rompe récords y los metales preciosos siguen su escalada. Los detalles.

El oro rompe la barrera de los US$3.800 y alcanza un nuevo máximo histórico

El oro rompe la barrera de los US$3.800 y alcanza un nuevo máximo histórico

Por Sitio Andino Economía

El precio del oro superó este lunes los US$3.800 la onza y marcó un récord histórico de US$3.812,05, en medio de un repunte generalizado de los metales preciosos. La escalada se produce en un escenario de debilitamiento del dólar y expectativas de una política monetaria más flexible.

El lingote acumula seis semanas consecutivas de subas, sostenido por el ingreso constante de capital a los fondos cotizados (ETF) respaldados en oro y por la demanda firme de los bancos centrales. En paralelo, la plata mostró un avance destacado, mientras que el platino y el paladio se fortalecieron, impulsados por la escasez de oferta y la persistencia de tasas de interés elevadas.

Lee además
Mujeres que Inspiran prepara su segundo encuentro en Minería y Negocios: enterate cómo participar
NEGOCIOS Y LIDERAZGO FEMENINO

Mujeres que Inspiran prepara su segundo encuentro en Minería y Negocios: enterate cómo participar
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 29 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de septiembre de 2025
image.png
El lingote acumula seis semanas consecutivas de subas

El lingote acumula seis semanas consecutivas de subas

Oro y metales: una tendencia alcista en 2025

El aumento del oro se enmarca en una tendencia alcista que se consolidó a lo largo del año. En lo que va de 2025, el metal acumula una suba cercana al 45% y suma tres trimestres consecutivos en positivo. A su vez, bancos de inversión como Goldman Sachs y Deutsche Bank proyectan que esta dinámica continuará en tanto se mantengan las compras oficiales y un escenario de tasas más bajas.

En cuanto a otros metales, la plata trepó a su valor más alto desde 2011, cotizando en US$46,78. El platino superó los US$1.600 la onza por primera vez en más de una década, mientras que el paladio alcanzó su mayor nivel desde julio, reflejando un mercado marcado por tensiones de oferta y fuerte demanda/ Ámbito Financiero

Temas
Seguí leyendo

La empresa Tía Maruca cerró repentinamente una fábrica y dejó a casi 30 trabajadores en la calle

Exportaciones de Mendoza 2025: caída del 2% y crisis en el sector vitivinícola

El Gobierno nacional aprobó un préstamo de US$100 millones para fortalecer la seguridad alimentaria

Qué estiman las consultoras privadas sobre la inflación de septiembre 2025 en Argentina

ANSES: quiénes cobran este lunes 29 de septiembre de 2025

El precio del dólar y la caída del poder adquisitivo marcan el mercado de la carne

Economía argentina: qué pasa con el dólar, el FMI y la matriz productiva de Mendoza

¿Qué pasará con el dólar este lunes 29 de septiembre? Esto anticipa el mercado

LO QUE SE LEE AHORA
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 29 de septiembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 29 de septiembre de 2025

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1321 del domingo 28 de septiembre

Telekino
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2395 del domingo 28 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre

Los vecinos cortaron la ruta nacional a la altura de la Avenida Balloffet en un reclamo que tuvo fuerte presencia policial
Fuerte presencia policial

Reclamos en San Rafael: vecinos se quedan sin agua por corte de luz y piden solución urgente

Los procedimientos se realizaron en Las Heras y Godoy Cruz
Patrullajes preventivos

Un amplio operativo policial en Mendoza terminó con cinco detenidos y el secuestro de armas

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo en el Consejo de Mayo: los especialistas que llevó y qué temas se discutieron.
Casa Rosada

Cornejo en el Consejo de Mayo: los especialistas que llevó y qué temas se discutieron

Por Florencia Martinez del Rio
Federico Scatareggi, la víctima del homicidio. 
sentencia

Confesó un homicidio brutal en Godoy Cruz y le dieron 18 años de cárcel

Por Pablo Segura
¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal.
Pronóstico

¡Se viene el calor! Mendoza se prepara para un verano más cálido de lo normal

Por Natalia Mantineo