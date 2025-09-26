Por Juan Pablo Strappazzon 26 de septiembre de 2025 - 00:00
La
Administración Nacional de la Seguridad Social ( ) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este Anses viernes 26 de septiembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI
ANSES: quiénes cobran este viernes 26 de septiembre de 2025 Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan
DNI finalizados en 8 y 9, recibirán su pago correspondiente.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Desde el
8 de septiembre hasta el 10 de octubre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.
ANSES cuándo cobro: calendario completo para el mes de septiembre
ANSES: conocé el calendario de pagos completo para septiembre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 8 de septiembre Documentos terminados en 1: 9 de septiembre Documentos terminados en 2: 10 de septiembre Documentos terminados en 3: 11 de septiembre Documentos terminados en 4: 12 de septiembre Documentos terminados en 5: 15 de septiembre Documentos terminados en 6: 16 de septiembre Documentos terminados en 7: 17 de septiembre Documentos terminados en 8: 18 de septiembre Documentos terminados en 9: 19 de septiembre Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 22 de septiembre Documentos terminados en 2 y 3: 23 de septiembre Documentos terminados en 4 y 5: 24 de septiembre Documentos terminados en 6 y 7: 25 de septiembre Documentos terminados en 8 y 9: 26 de septiembre Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 8 de septiembre Documentos terminados en 1: 9 de septiembre Documentos terminados en 2: 10 de septiembre Documentos terminados en 3: 11 de septiembre Documentos terminados en 4: 12 de septiembre Documentos terminados en 5: 15 de septiembre Documentos terminados en 6: 16 de septiembre Documentos terminados en 7: 17 de septiembre Documentos terminados en 8: 18 de septiembre Documentos terminados en 9: 19 de septiembre Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10 de septiembre Documentos terminados en 1: 11 de septiembre Documentos terminados en 2: 12 de septiembre Documentos terminados en 3: 15 de septiembre Documentos terminados en 4: 16 de septiembre Documentos terminados en 5: 17 de septiembre Documentos terminados en 6: 18 de septiembre Documentos terminados en 7: 19 de septiembre Documentos terminados en 8: 22 de septiembre Documentos terminados en 9: 23 de septiembre Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 10 de septiembre Documentos terminados en 2 y 3: 11 de septiembre Documentos terminados en 4 y 5: 12 de septiembre Documentos terminados en 6 y 7: 15 de septiembre Documentos terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena: todos los documentos desde el martes 9 de septiembre al 10 de octubre de 2025 Segunda quincena: todos los documentos desde el viernes 19 de septiembre al 10 de octubre de 2025 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 8 de septiembre Documentos terminados en 2 y 3: 9 de septiembre Documentos terminados en 4 y 5: 10 de septiembre Documentos terminados en 6 y 7: 11 de septiembre Documentos terminados en 8 y 9: 12 de septiembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: lunes 8 de septiembre al 10 de octubre de 2025 Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 19 de septiembre Documentos terminados en 2 y 3: 22 de septiembre Documentos terminados en 4 y 5: 23 de septiembre Documentos terminados en 6 y 7: 24 de septiembre Documentos terminados en 8 y 9: 25 de septiembre Desempleo Plan 2 Agosto: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 3 de septiembre al 10 de este mismo mes. pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada. Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades