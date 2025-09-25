A tener en cuenta

Qué pasará con las Becas Progresar en octubre 2025: ¿subirá el monto?

La Anses confirmó aumentos en varias prestaciones para octubre. ¿Qué pasará con el monto del Progresar? Te contamos todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó aumentos en sus distintas prestaciones para octubre. Muchos beneficiarios se preguntan qué pasará con el monto del programa Progresar. En esta nota, te contamos todos los detalles y novedades al respecto.

Becas Progresar: ¿cuánto pagará ANSES en octubre 2025?

¿Aumentará ANSES el monto de las Becas Progresar en octubre 2025?

El "Progresar", conocido antiguamente como "Becas Progresar", es un beneficio que busca incentivar a los jóvenes a finalizar sus estudios y continuar su formación profesional.

Según información oficial, el aumento general del 1,9% destinado a las prestaciones, basado en la inflación reportada por el INDEC, no se aplicará a quienes reciben esta ayuda económica educativa, que depende del Ministerio de Capital Humano.

Por lo tanto, el monto bruto mensual se mantendrá en $35.000, pero se depositará solo el 80% del monto ($28.000). Recién a fines de año, cuando el beneficiario presenta la documentación que certifica la cursada, se habilita el cobro de los porcentajes retenidos en el ciclo lectivo.

