Cuáles son las apps y bancos con mejores tasas para invertir pesos a corto plazo

Las tasas para ahorrar pesos volvieron a registrar movimientos en Argentina y la competencia entre billeteras virtuales, fondos comunes de inversión y bancos sigue activa . Sin embargo, más allá de las actualizaciones recientes, el escenario todavía muestra rendimientos considerablemente más bajos que los que ofrecía el sistema financiero un año atrás.

En un contexto donde muchos usuarios priorizan mantener liquidez sin resignar completamente el rendimiento , las cuentas remuneradas y los fondos money market continúan consolidándose como algunas de las herramientas más utilizadas para administrar dinero de corto plazo.

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Si bien las tasas se movieron un poco, lo cierto es que continúan bajas respecto al 2025.

Por su parte, las billeteras digitales siguen ganando terreno porque permiten generar intereses diarios sobre el saldo disponible mientras el dinero permanece accesible para transferencias, pagos o consumos. A diferencia del plazo fijo tradicional en bancos, estos instrumentos ofrecen disponibilidad inmediata o rescates en plazos muy cortos.

Tanto bancos como aplicaciones financieras actualizaron sus tasas para cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión money market y plazos fijos online a 30 días. Aun así, el nivel de retorno continúa lejos de las tasas que dominaron buena parte del 2025, cuando los rendimientos superaban ampliamente los niveles actuales.

Las billeteras virtuales que hoy ofrecen más rendimiento

El ranking actualizado de cuentas remuneradas y fondos utilizados por billeteras virtuales muestra a Ualá encabezando la lista con una tasa nominal anual (TNA) de 27%, seguida de Prex y Naranja X. En detalle, los rendimientos se organizan de la siguiente manera:

Ualá: 27%,

Prex Argentina: 19,38%

Naranja X: 19%

Cocos: 18,61%

Personal Pay: 18,47%

Mercado Pago: 18,36%

Astropay: 17,96%

Claro Pay: 17,89%

IEB+: 17,85%

LB Finanzas: 17,23%

Lemon Cash: 16,53%

N1U: 16,43%

mercado pago credito Mercado Pago tiene un rendimiento de 18% aproximadamente.

Estas herramientas han consolidado su popularidad porque permiten obtener intereses diarios sin necesidad de inmovilizar el dinero. En la práctica, el usuario puede mantener saldo disponible para consumir o transferir mientras obtiene un rendimiento automático.

No obstante, las condiciones cambian según cada plataforma. Algunas establecen topes máximos para acceder a la tasa promocionada y otras ajustan el rendimiento dependiendo del monto depositado o del tipo de cuenta.

Cómo funcionan las cuentas remuneradas y los FCI

Las cuentas remuneradas acreditan intereses diarios sobre el dinero depositado y funcionan como una alternativa a la caja de ahorro tradicional. Por otro lado, muchas billeteras utilizan fondos comunes de inversión money market o de renta mixta para remunerar los saldos de los usuarios.

En esos casos, la tasa no es fija porque depende del desempeño del fondo, aunque se trata de instrumentos considerados de bajo riesgo y alta liquidez. Su principal ventaja frente al plazo fijo tradicional es la posibilidad de retirar el dinero de forma inmediata o dentro de las 24 a 48 horas.

Los bancos que más pagan por plazo fijo

Entre los bancos tradicionales, las tasas para plazos fijos online a 30 días quedaron encabezadas por Banco Provincia, seguido por Banco Macro e ICBC. En detalles, así están las TNA de los depósitos a plazo fijo:

Banco Provincia: 19,50%

Banco Macro: 19%

ICBC: 18,80%

BBVA: 18,75%

Banco Nación: 18,50%

Banco Galicia: 18,25%

Credicoop: 17,50%

Santander: 15%.

image.png Los bancos están con tasas por debajo del 20%.

Pese a estos movimientos puntuales, el sistema financiero sigue mostrando tasas moderadas en comparación con las que ofrecía meses atrás.