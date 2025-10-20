Elecciones 2025: cómo funcionará el transporte de corta, media y larga distancia en Mendoza

Qué hay que tener en cuenta al usar el transporte público en las Elecciones 2025.

El Gobierno de Mendoza anunció que este domingo 26 de octubre , día de las Elecciones 2025 , el transporte público será gratuito entre las 7 y las 20 horas en toda la provincia. La medida busca garantizar que todas las personas habilitadas puedan acudir a las urnas sin inconvenientes de traslado .

El beneficio alcanza a los servicios urbanos , de media y larga distancia , y al Metrotranvía , conforme a lo establecido por la Resolución 728/2015 . Su aplicación tiene validez únicamente dentro del territorio provincial y se activa en cada jornada electoral.

Durante esa jornada, el servicio funcionará con las frecuencias habituales de los días domingo , y una vez finalizado el horario de votación, volverá a regir la tarifa normal .

Para los servicios urbanos , los usuarios deberán presentar su DNI o constancia de voto al chofer al momento de subir.

En el caso de los servicios de media y larga distancia, será necesario acercarse a la boletería correspondiente hasta el sábado 25 a las 13 horas, con el DNI. Allí se entregará un pasaje de ida y vuelta, válido solo para el día de la elección. El trayecto deberá coincidir con el lugar de votación y el punto de emisión del boleto.

Planificá tu viaje

Los pasajeros del Gran Mendoza podrán consultar horarios y recorridos mediante la aplicación Mendotran Cuándo Subo, que permite conocer en tiempo real el arribo de los colectivos.

Además, este mismo beneficio se extiende a Lavalle, que desde principios de octubre se incorporó al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Esta integración, fruto de un acuerdo entre la Provincia y el municipio, busca fortalecer la modernización del sistema Mendotran y la igualdad de acceso al transporte público.

image

Quienes necesiten viajar en media o larga distancia deberán consultar los horarios disponibles directamente en las empresas de transporte correspondientes.

Con esta medida, Mendoza garantiza el traslado gratuito para todos los ciudadanos y ciudadanas que participen de las elecciones legislativas, promoviendo la movilidad accesible y el ejercicio pleno del derecho al voto en toda la provincia.