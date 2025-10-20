20 de octubre de 2025
Sitio Andino
De cara al 26 de octubre

Elecciones 2025: cómo funcionará el transporte de corta, media y larga distancia en Mendoza

El domingo 26, el transporte público será gratuito entre las 7 y las 20 para quienes se dirijan a votar en la provincia de Mendoza. ¿Qué se debe hacer?

Qué hay que tener en cuenta al usar el transporte público en las Elecciones 2025.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
Por Sitio Andino Sociedad

El Gobierno de Mendoza anunció que este domingo 26 de octubre, día de las Elecciones 2025, el transporte público será gratuito entre las 7 y las 20 horas en toda la provincia. La medida busca garantizar que todas las personas habilitadas puedan acudir a las urnas sin inconvenientes de traslado.

El beneficio alcanza a los servicios urbanos, de media y larga distancia, y al Metrotranvía, conforme a lo establecido por la Resolución 728/2015. Su aplicación tiene validez únicamente dentro del territorio provincial y se activa en cada jornada electoral.

Durante esa jornada, el servicio funcionará con las frecuencias habituales de los días domingo, y una vez finalizado el horario de votación, volverá a regir la tarifa normal.

Elecciones legislativas 2025: cómo acceder al transporte gratuito

Para los servicios urbanos, los usuarios deberán presentar su DNI o constancia de voto al chofer al momento de subir.

En el caso de los servicios de media y larga distancia, será necesario acercarse a la boletería correspondiente hasta el sábado 25 a las 13 horas, con el DNI. Allí se entregará un pasaje de ida y vuelta, válido solo para el día de la elección. El trayecto deberá coincidir con el lugar de votación y el punto de emisión del boleto.

Planificá tu viaje

Los pasajeros del Gran Mendoza podrán consultar horarios y recorridos mediante la aplicación Mendotran Cuándo Subo, que permite conocer en tiempo real el arribo de los colectivos.

Además, este mismo beneficio se extiende a Lavalle, que desde principios de octubre se incorporó al Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Esta integración, fruto de un acuerdo entre la Provincia y el municipio, busca fortalecer la modernización del sistema Mendotran y la igualdad de acceso al transporte público.

Quienes necesiten viajar en media o larga distancia deberán consultar los horarios disponibles directamente en las empresas de transporte correspondientes.

Con esta medida, Mendoza garantiza el traslado gratuito para todos los ciudadanos y ciudadanas que participen de las elecciones legislativas, promoviendo la movilidad accesible y el ejercicio pleno del derecho al voto en toda la provincia.

