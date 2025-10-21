Elecciones 2025: cuánto le pagará el Gobierno de Mendoza al Correo Argentino por el operativo

El Gobierno de Mendoza oficializó la contratación directa del Correo Oficial de la República Argentina S.A. para la prestación de los servicios para las elecciones 2025 del próximo domingo 26 de octubre, a través del decreto 2062, publicado este martes en el Boletín Oficial.

El contrato tiene como objetivo asegurar la correcta logística del proceso electoral en los departamentos donde se eligen senadores, diputados, y concejales titulares y suplentes, y contempla servicios como el traslado del material, la custodia de urnas y la distribución de documentación . La norma aclara que el Correo limitará su accionar a las tareas expresamente contratadas por el Gobierno provincial o requeridas por la Junta Electoral.

El texto señala que la prestación de los servicios fue formalizada mediante un contrato firmado el 12 de septiembre de 2025 entre el Gobierno de Mendoza, la Junta Electoral Provincial y el Correo Oficial , con las rúbricas de Natalio Mema, ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial; Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia y titular de la Junta Electoral; y Hernán Pablo Peña, gerente regional del Correo Oficial para la región Cuyo-NOA.

El decreto, firmado por Martín Kerchner , presidente Provisional del Senado, en ejercicio del Poder Ejecutivo, señala que aprueba autoriza las erogaciones correspondientes, consolidando así el marco administrativo y financiero para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral provincial en simultáneo con el nacional.

Cuánto le pagará el Gobierno de Mendoza al Correo Argentino

El texto del decreto detalla que la contratación es por un monto total de $4.806.845.803. Por un lado, el Correo percibirá $2.277.601.769 por tareas centrales del proceso electoral, como el despliegue, transporte, distribución y custodia del material electoral en toda la provincia.

Por otro, unos $2.529.244.034 por los bienes y servicios adicionales como equipamiento, materiales complementarios y servicios técnicos vinculados a la organización electoral.

El decreto también dispone el pago de $393.600.000 destinado a cubrir compensaciones y honorarios de autoridades de mesa, delegados y autoridades de mesa de extranjeros, una suma independiente de los pagos nacionales. Este monto deberá depositarse en la cuenta del Correo Oficial en el Banco Nación, bajo la titularidad de la empresa, según lo acordado con la Junta Electoral Provincial.

En los considerandos, se argumenta que la contratación directa resulta procedente debido a que el Correo Oficial de la República Argentina S.A. es una sociedad con participación accionaria exclusiva del Estado Nacional, administrada por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete.

Además, se justifica el pago anticipado del servicio, conforme a lo autorizado por el Artículo 152 de la Ley N° 8706, y se exime la obligación de publicar el contrato en el portal de contrataciones públicas, amparándose en la Disposición N° 374/16.

Qué se vota en Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo estableció que la provincia de Mendoza irá a elecciones generales el mismo día que los comicios nacionales: el domingo 26 de octubre de 2025. Ese día se votará con doble urna y el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). En Mendoza se votará para elegir diputados nacionales, diputados y senadores provinciales; y en 12 de los 18 departamentos también se elegirán concejales.