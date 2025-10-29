Tener deudas no es un delito en Argentina: qué establece la ley y cuáles son sus límites legales

Si bien los indicadores económicos de Argentina se mantienen relativamente estables , esta situación no se refleja del mismo modo en la economía doméstica . Gran parte de la población enfrenta dificultades para ajustar su presupuesto , resigna el pago de ciertos servicios e incluso recurre a la deuda crediticia .

En torno a este último punto surgen dudas sobre los límites judiciales y legales que determinan las sanciones aplicables a quienes incumplen con el pago de deudas , ya sea por servicios o impuestos .

Para aclarar este tema, la doctora Natalia Míccoli , de Espacio FUNDAR , visitó los estudios de TVA y explicó que el problema parte del contexto económico actual del país , que facilita la toma de deuda . “Lo que hay que tener en cuenta es que, según la legislación argentina, tomar una deuda no constituye un delito (...) nadie va a ir preso por deber alquileres o por deberle a una tarjeta de crédito”, señaló.

En ese sentido, Míccoli vinculó la cuestión crediticia con el accionar de la justicia ante la vulneración de derechos . “El no pago de algunos impuestos provinciales y municipales , como el inmobiliario o las patentes, puede dar lugar a reclamos judiciales por parte de quien tiene un derecho vulnerado. Si bien no constituye un delito , quien mantiene una deuda puede enfrentar consecuencias civiles, financieras y patrimoniales ”, explicó.

Los casos de inhibición son los más frecuentes, aunque varían según la provincia. En el caso de Mendoza, la especialista detalló que esto se encuentra legislado: “Aquella persona a la que le están debiendo dinero puede recurrir a la justicia mediante un proceso monitorio o ejecutivo, destinado al cobro de esas deudas ”.

Sobre el proceso de inhibición, que debe ser ordenado por un juez, Míccoli agregó: “El juez, dentro del proceso, puede disponer distintas medidas para evitar que la persona endeudada se desprenda de sus bienes y asegurar así el pago. Puede ordenar el secuestro de bienes, el embargo del salario o una inhibición general, que muchas veces se hace visible justo cuando la persona debe realizar algún trámite o gestión”, detalló Míccoli.

Mirá la entrevista completa: