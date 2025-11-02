2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Conciencia hídrica y educación ambiental

En Mendoza, el agua enseña y une: un mes para valorarla y cuidarla

En el marco del Mes del Agua y del Día Provincial del Agua, la DGE pone a disposición materiales y actividades para trabajar en el aula el valor del recurso más importante de Mendoza.

image

Desde hace más de una década, noviembre fue declarado como el Mes del Agua, a través de la Ley Provincial 8629 de Ciudadanía del Agua. Una iniciativa que busca fortalecer la conciencia ambiental y fomentar su uso responsable.

Lee además
el manejo del agua como eje de la nueva mineria cuyana video
Argentina Mining

El manejo del agua como eje de la nueva minería cuyana
El V Congreso Internacional Agua para el Futuro llega a Mendoza: los ejes del encuentro
Entrada libre y gratuita

El V Congreso Internacional Agua para el Futuro llega a Mendoza: los ejes del encuentro
image

Además, el 20 se conmemora el Día Provincial del Agua, como recordatorio vigente de la sanción de la histórica Ley de Aguas de 1884, una norma que todavía regula la administración y distribución del recurso hídrico mendocino.

La Dirección General de Escuelas (DGE) se suma aportando una amplia variedad de materiales para que los estudiantes utilicen tanto dentro como fuera del aula.

Videos, infografías, propuestas didácticas y documentos descargables están “sobre la mesa” para investigar, interactuar y reflexionar sobre el ciclo del agua, su uso responsable y las acciones que cada ciudadano puede incorporar para preservarla.

image

En la sección especial Mes del Agua, del Portal Educativo, se pueden encontrar

  • Actividades para distintos niveles educativos.
  • Experiencias escolares de todo el territorio provincial.
  • Materiales de apoyo para proyectos institucionales.
  • Contenidos multimedia para trabajar en clase o en casa.

José de San Martín San Martín, el agua y un legado que fluye

El vínculo de Mendoza con el agua tiene raíces profundas, ya que en 1815, José de San Martín, entonces gobernador de Cuyo, supo leer la importancia vital del recurso para el desarrollo y crecimiento de la provincia.

Como estratega, visionario y administrador ejemplar, organizó la administración del agua mediante un “bando”, como se denominaba a las normas que emitía desde su puesto, que regulaba la mensura de las fincas y determinaba criterios equitativos para su uso y distribución.

A más de dos siglos de ese momento, su legado está más vigente que nunca: el agua tenía que ser gestionada con justicia, transparencia y solidaridad, tres pilares sobre los que se sostiene el sistema hídrico actual.

Cada acequia, río y canal es un reflejo de la mirada panorámica y adelantada del prócer, que entendió al agua como una necesidad, pero también como un factor de progreso y convivencia.

image

Compromiso conjunto en la provincia de Mendoza

Festejar el Mes del Agua es una invitación y una oportunidad para que alumnos, docentes, familias y la comunidad en conjunto refresquen conocimientos y se involucren en el cuidado de un bien común.

¿Cómo? Participando de proyectos, charlas, lecturas y acciones que promuevan la educación ambiental y el compromiso ciudadano.

Temas
Seguí leyendo

Argentina Mining Cuyo: la minería argentina muestra su nueva cara en Mendoza

Luján de Cuyo instala 9 mil micromedidores para mejorar el servicio de agua potable

Cómo ahorrar agua en jardinería: consejos prácticos para cuidar tus plantas

Es mendocina, lleva 15 años en el Cuerpo de Bomberos y se convirtió en un ejemplo en Mendoza

Cansancio, bajos sueldos y desconfianza: radiografía del empleo en Argentina

Autos "mellizos": la trampa que ya afecta a más de 80 mil vehículos en Argentina

Dolor en el Partido Libertario Mendoza: murió José Caviglia

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

Las Más Leídas

Dolor en la comunidad educativa del CUC por el fallecimiento de un estudiante este sábado.
Tristeza en la comunidad universitaria

Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

La Policía intervino y el agresor depuso su actitud.
Disputa en el Valle de Uco

Tunuyán: fue a cobrar el alquiler, amenazó a los inquilinos con un cuchillo y quedó detenido

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse. 
Contaba con antecedentes

San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

El Tomba quiere el triunfo.
por los tres puntos

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

Te Puede Interesar

La expo minera mostró que la minería se consolida en la agenda de Mendoza.
balance

Argentina Mining 2025: ¿Mendoza se proyecta como nuevo polo minero en el país?

Por Cecilia Zabala
Homicidio en Las Heras: qué hipótesis descartan los investigadores.
Investigación

Homicidio en Las Heras: se entregó una joven y fue imputada por el hecho

Por Sitio Andino Policiales
El FMI advierte que una dolarización podría limitar el crecimiento argentino
Estrategias

Estados Unidos evalúa promover la dolarización global y Argentina se ubica entre los posibles candidatos

Por Sitio Andino Economía