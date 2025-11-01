El V Congreso Internacional Agua para el Futuro llega a Mendoza: los ejes del encuentro

En conferencia de prensa, el gobernador Alfredo Cornejo , junto al titular de Irrigación , Sergio Marinelli , y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial , Natalio Mema , anunciaron la realización del V Congreso Internacional Agua para el Futuro en la provincia de Mendoza . El evento se llevará a cabo en el Auditorio Ángel Bustelo los días 3 y 4 de diciembre .

En esta nueva edición, la convocatoria reunirá a especialistas locales, nacionales e internacionales de más de 10 países , con el objetivo de intercambiar ideas y debatir sobre la gestión hídrica .

Más de un centenar de expertos en recursos hídricos , junto a profesionales, autoridades, investigadores, representantes del sector privado y de organizaciones de la sociedad civil , participarán de espacios de diálogo orientados a construir un nuevo acuerdo por el agua . El encuentro buscará trascender lo técnico y normativo , incorporando una dimensión cultural y educativa .

Con el lema “ Hacia un nuevo acuerdo por el agua ”, esta quinta edición invitará a repensar prácticas, modelos de gestión y hábitos de consumo para garantizar el acceso equitativo y sostenible al recurso frente a los desafíos del cambio climático .

Embed Mendoza será sede del V Congreso Internacional “Agua para el Futuro: hacia un nuevo pacto social por el agua”.

️Será el 3 y 4 de diciembre, en el Auditorio Ángel Bustelo.

➡️Inscribite gratis y obtené más información en https://t.co/cwqAChbUpb pic.twitter.com/2PiE0cOObA — Irrigación Mendoza (@IrrigacionMza) October 23, 2025

Durante el anuncio oficial en Casa de Gobierno, Cornejo destacó la relevancia de que Mendoza sea sede de un encuentro internacional, especialmente por su condición de zona árida: “No se trata de alarmar a la ciudadanía, sino de asumir que habrá menos agua y actuar en consecuencia, optimizando el recurso para que siga sirviendo a todas las actividades y al desarrollo de Mendoza”, señaló.

Por su parte, el titular del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, resaltó la importancia de abordar los desafíos actuales y futuros del recurso hídrico frente al cambio climático y la creciente demanda. “Vamos a tocar todos los aspectos que tienen que ver con el agua, y cerraremos con lo más importante, que es la educación”, afirmó.

El programa girará en torno a tres ejes principales: Gestión urbana del agua, Agua y economía y Agua y mujer. A lo largo de ambas jornadas se desarrollarán paneles sobre planificación hídrica, regulación y control del recurso, eficiencia, cambio climático, educación, cultura y preservación de la calidad del agua, entre otros temas.

En paralelo, se realizarán actividades abiertas al público como:

Mesas de expertos , espacios de intercambio entre profesionales.

, espacios de intercambio entre profesionales. Ferias Creagua y Reciclar por el Agua .

. Exposiciones artísticas y visitas de campo .

. Concurso de cuentos cortos sobre “Las mujeres y el agua en tiempos de cambio climático”.

sobre “Las mujeres y el agua en tiempos de cambio climático”. Concurso Ideagua , con afiches realizados por estudiantes secundarios.

, con afiches realizados por estudiantes secundarios. Muestra de cortos “Historias por el agua”, con producciones seleccionadas del festival internacional sobre temática hídrica, a la que asistirán reconocidos directores locales y extranjeros.

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa a través del sitio oficial: www.congresoaguaparaelfuturo.com