Cómo ahorrar agua en jardinería: consejos prácticos para cuidar tus plantas

La jardinería no sólo embellece los espacios, sino que también puede ser una práctica consciente y respetuosa con el entorno. En zonas como Mendoza, donde el agua es un recurso valioso, aprender a optimizar su uso en el jardín es esencial para mantener las plantas sanas y reducir el impacto ambiental.
Jardinería sustentable: cómo cuidar el agua sin descuidar tus plantas
Adoptar hábitos de jardinería sustentable permite ahorrar agua sin renunciar a un jardín verde y lleno de vida. Una de las claves es elegir plantas autóctonas o adaptadas al clima mendocino, ya que requieren menos riego y resisten mejor las altas temperaturas. Ejemplos ideales son la lavanda, el romero, el ceibo o los cactus.
Otro aspecto importante es aprovechar la humedad del suelo. Cubrir la tierra con mulch, hojas secas o corteza ayuda a evitar la evaporación rápida y mantiene la humedad por más tiempo. Además, se recomienda regar temprano en la mañana o al atardecer, cuando el sol no evapora el agua tan rápidamente.
riego, agua, jardinería
Jardinería | Lo ideal es regar bien temprano por la mañana o al atardecer
Tipos de riego eficientes para tus plantas
El sistema de riego elegido puede marcar la diferencia en el consumo de agua. Existen varias opciones adaptadas a distintos tipos de jardines:
Riego por goteo: distribuye el agua directamente en la base de cada planta. Es uno de los métodos más eficientes, ya que reduce pérdidas por evaporación y evita el desperdicio.
Riego por exudación: utiliza mangueras porosas que liberan agua lentamente, ideal para jardines pequeños o huertas.
Riego automatizado con temporizador: permite programar los horarios y la duración del riego, evitando el exceso.
Para instalar un sistema de riego eficiente se necesitan mangueras de goteo o exudación, conectores, un regulador de presión y, si se desea automatizar, un temporizador programable. Estos elementos se consiguen fácilmente en viveros o ferreterías locales.
tipos de riego goteo, exudación y con temporizador, jardinería
Tres tipo de riego muy utilizados en jardinería: por goteo, por exudación y con temporizador
Optimizar el agua en la jardinería doméstica
Además del tipo de riego, hay buenas prácticas que ayudan a aprovechar cada gota:
Reutilizar agua de lluvia: instalar un barril o tanque recolector permite almacenar agua natural para el riego.
Evitar regar en exceso: un exceso de agua puede dañar las raíces y desperdiciar recursos.
Aprovechar el agua de limpieza doméstica (sin detergente): por ejemplo, la usada para enjuagar frutas y verduras.
Mantener el suelo aireado: mejora la infiltración del agua y favorece el desarrollo radicular.