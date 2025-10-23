Cómo ahorrar agua en jardinería: consejos prácticos para cuidar tus plantas

La jardinería no sólo embellece los espacios, sino que también puede ser una práctica consciente y respetuosa con el entorno. En zonas como Mendoza, donde el agua es un recurso valioso, aprender a optimizar su uso en el jardín es esencial para mantener las plantas sanas y reducir el impacto ambiental.

Adoptar hábitos de jardinería sustentable permite ahorrar agua sin renunciar a un jardín verde y lleno de vida. Una de las claves es elegir plantas autóctonas o adaptadas al clima mendocino , ya que requieren menos riego y resisten mejor las altas temperaturas. Ejemplos ideales son la lavanda, el romero, el ceibo o los cactus.

Otro aspecto importante es aprovechar la humedad del suelo . Cubrir la tierra con mulch, hojas secas o corteza ayuda a evitar la evaporación rápida y mantiene la humedad por más tiempo. Además, se recomienda regar temprano en la mañana o al atardecer , cuando el sol no evapora el agua tan rápidamente.

El sistema de riego elegido puede marcar la diferencia en el consumo de agua. Existen varias opciones adaptadas a distintos tipos de jardines:

Riego por goteo: distribuye el agua directamente en la base de cada planta. Es uno de los métodos más eficientes, ya que reduce pérdidas por evaporación y evita el desperdicio.

Riego por exudación: utiliza mangueras porosas que liberan agua lentamente, ideal para jardines pequeños o huertas.

Riego automatizado con temporizador: permite programar los horarios y la duración del riego, evitando el exceso.

Para instalar un sistema de riego eficiente se necesitan mangueras de goteo o exudación, conectores, un regulador de presión y, si se desea automatizar, un temporizador programable. Estos elementos se consiguen fácilmente en viveros o ferreterías locales.

Optimizar el agua en la jardinería doméstica

Además del tipo de riego, hay buenas prácticas que ayudan a aprovechar cada gota:

Reutilizar agua de lluvia: instalar un barril o tanque recolector permite almacenar agua natural para el riego.

Evitar regar en exceso: un exceso de agua puede dañar las raíces y desperdiciar recursos.

Aprovechar el agua de limpieza doméstica (sin detergente): por ejemplo, la usada para enjuagar frutas y verduras.

por ejemplo, la usada para enjuagar frutas y verduras. Mantener el suelo aireado: mejora la infiltración del agua y favorece el desarrollo radicular.

La jardinería sustentable no requiere grandes inversiones, sino conciencia y pequeños cambios diarios. Con plantas adecuadas, riego eficiente y técnicas de conservación, es posible disfrutar de un jardín verde y saludable, incluso en regiones áridas como Mendoza. Adoptar estos consejos no solo beneficia al entorno, sino también al bolsillo y al futuro del planeta.