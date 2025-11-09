9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Festejo y proyección

Mendoza impulsa la industria 4.0: ADERPE celebró sus 40 años y presentó su masterplan

En su 40º aniversario, ADERPE reafirmó el papel del empresariado de Mendoza en la modernización industrial y en la articulación público-privada.

Manuel Ponce, el presdiente de Aderpe

Manuel Ponce, el presdiente de Aderpe

 Por Marcelo López Álvarez

En el marco del 40º aniversario de la Asociación de Empresarios Rodriguez Peña (ADERPE), su presidente, Manuel Ponce, ofreció un discurso que combinó memoria institucional, reconocimiento al esfuerzo empresario y una propuesta de desarrollo hacia el futuro. Ponce delineó los desafíos de un empresariado de Mendoza que, en sus palabras, “asume el riesgo de lo desconocido para sostener la producción, el empleo y la innovación”.

El encuentro, que contó con la presencia de autoridades provinciales, fue también escenario de las palabras de la vicegobernadora Hebe Casado, quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para sostener el crecimiento industrial de Mendoza. Transmitió el saludo del gobernador Alfredo Cornejo, de viaje en una misión oficial, y subrayó que Mendoza “cuenta con talento, empuje y una visión clara de desarrollo”. Según sostuvo, la provincia posee una matriz productiva diversa y moderna, capaz de competir a nivel internacional, y podría liderar aún más si el país logra estabilidad y reglas claras.

Lee además
Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones.
Proyecciones económicas

Mendoza 2026: empresarios proyectan estabilidad y crecimiento moderado tras las elecciones
Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad
Todo quedó registrado

Video: un hombre fue grabado mientras cometía un robo en un conocido café de Ciudad

Una historia de trabajo y visión colectiva

El titular de ADERPE recordó que la asociación surgió “de un antiguo camino provincial que se transformó en asiento de desarrollo”, aludiendo a los orígenes de la zona industrial mendocina. Mencionó también a los primeros presidentes -Luis Raviolo Funes, Dandile, Mario Badaloni y José Pedro Badajoz-, a quienes rindió homenaje por haber impulsado las bases de la organización y la creación de la zona industrial, concebida como un espacio pionero de colaboración público-privada en la Argentina.

En un repaso por los hitos económicos, Ponce recordó la crisis de 2001, cuando “en solo un día el desempleo se duplicó y Mendoza vio caer once fábricas”, subrayando el carácter de resistencia del empresariado local. “Nos hemos sobrepuesto a nueve megacrisis —afirmó— y lo hemos hecho sosteniendo la inversión, el empleo y la innovación”.

Casado, en esa línea, puso en valor la trayectoria de la zona industrial Rodríguez Peña, “la más importante del oeste argentino”, y resaltó que “la prosperidad no surge por casualidad, sino del esfuerzo y del trabajo coordinado”. La vicegobernadora remarcó además que ADERPE ha sido un aliado clave en la articulación entre el Gobierno, las universidades, las escuelas técnicas y el mundo productivo, permitiendo “conectar talento, innovación y desarrollo industrial”.

ADERPE (7)
La directiva de ADERPE junto a invitados posan para la foto de familia en la celebración de los 40 años de la Asociación de la zona industrial de Mendoza

La directiva de ADERPE junto a invitados posan para la foto de familia en la celebración de los 40 años de la Asociación de la zona industrial de Mendoza

Un masterplan para la nueva etapa

Durante el encuentro, el presidente de ADERPE anunció la elaboración de un nuevo masterplan destinado a proyectar el futuro de la zona industrial. Este plan busca adaptar la infraestructura y los servicios del parque a las exigencias de la industria 4.0 y 5.0, incluyendo el desarrollo de energías limpias, minería responsable y biotecnología aplicada al agro.

El documento contempla aspectos como el perfil empresarial, los recursos humanos, la adopción tecnológica, la logística y la comercialización. “Las sociedades evolucionan —sostuvo Ponce— y nuestra matriz productiva también. Debemos preparar a la zona industrial para los nuevos desarrollos empresariales que definirán la economía mendocina del futuro”.

El relevamiento inicial del masterplan arrojó que el 73% de las empresas radicadas en la zona industrial son pymes, y que aún persiste una baja participación femenina en los espacios de decisión, punto sobre el que el dirigente hizo un llamado a la acción.

Por su parte, Casado subrayó la necesidad de acompañar las reformas estructurales nacionales, como la tributaria y la modernización del sistema laboral, para garantizar un entorno estable y previsible que potencie la inversión privada. “Solo con confianza se invierte y solo con inversión se genera empleo genuino”, sostuvo.

Industria con Innovación y desarrollo sostenible

En el tramo final de su discurso, Ponce destacó la capacidad histórica de Mendoza para innovar, desde la agroindustria vitivinícola hasta la exploración petrolera y la incorporación de inteligencia artificial en la gestión pública. “Nuestra provincia ha sabido combinar conocimiento, creatividad y autonomía productiva”, afirmó.

La vicegobernadora coincidió en esa visión al afirmar que “Mendoza está llamada a ser protagonista de una nueva etapa del país”, gracias a su capital humano, sus recursos naturales y su cultura del trabajo. “Si logramos mantener la estabilidad macroeconómica y consolidar las reformas estructurales, Mendoza será una de las provincias líderes en la reconstrucción del desarrollo nacional”, señaló.

Finalmente, Ponce convocó al Estado provincial, los municipios y el sector privado a sostener una agenda común de desarrollo, que incluya la reglamentación definitiva de la ley de la zona industrial y la incorporación del área en los proyectos logísticos estratégicos. “El futuro —concluyó— se construye con comunicación clara, compromiso real y una visión compartida entre empresarios, ciudadanos y gobierno”.

Temas
Seguí leyendo

Mendoza busca atraer inversiones en energía y minería desde Emiratos Árabes Unidos

Mejora la salud del adolescente que sobrevivió al grave accidente del Parque San Martín

Facundo Correa Llano: "Mendoza se pone de pie y se convierte en protagonista de la Argentina que viene"

Grave accidente vial en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Descuentos para contribuyentes al día: la Ciudad de Mendoza anunció beneficios para 2026

Mendoza bajo alerta amarilla: se esperan tormentas, viento Zonda y cambio de temperatura

Terapias complementarias en Mendoza: crece el interés por una salud más integral

Cómo influye el oxígeno en la calidad y longevidad del vino: capacitación internacional en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
En Mendoza se empieza a hablar del litio.
potencial

De qué hablamos cuándo hablamos de litio, el "oro blanco" que pone a Mendoza en el radar mundial

Las Más Leídas

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

La inteligencia artificial aplicada a la medicina acelera diagnósticos y tratamientos oncológicos.
El futuro de la salud

Inteligencia artificial y medicina: la innovación mendocina que revoluciona la radioterapia

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil
Gasly fue 9°

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

Turismo cannábico: una alternativa que busca expandirse en todo el país
Innovación

Turismo cannábico: una alternativa que busca expandirse en todo el país

Te Puede Interesar

Gastroenteritis: los síntomas que no debés ignorar y cuándo acudir al médico
Salud

Agua, calor y alimentos: las claves para evitar la gastroenteritis este verano en Mendoza

Por Celeste Funes
La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado
Fatal accidente

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado

Por Celeste Funes
Dalmiro Barbeito, presidene de CECIM durante su discurso
Inversiones

Las PyMEs de la construcción llaman a garantizar continuidad en la obra pública provincial

Por Marcelo López Álvarez