17 de octubre de 2025
ADERPE presentó el Masterplan que proyecta el futuro industrial de Mendoza

ADERPE presentó el Masterplan de la Zona Industrial de Mendoza, con datos sobre empleo, inversión y los desafíos para fortalecer el desarrollo productivo.

Por Marcelo López Álvarez

La Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (ADERPE) dio a conocer los resultados de la primera etapa del Masterplan de la Zona Industrial de Mendoza, un documento que busca establecer los lineamientos estratégicos para el desarrollo del principal núcleo productivo de la provincia. El estudio fue elaborado junto a la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y se propone como una herramienta de diagnóstico y planificación para fortalecer la competitividad de las empresas mendocinas.

El relevamiento, realizado entre mayo y junio de 2025, abarcó una muestra significativa de industrias instaladas en Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén, los tres departamentos que conforman el corazón industrial de Mendoza. Su objetivo fue analizar la estructura productiva, la generación de empleo, los niveles de inversión, la infraestructura disponible y las perspectivas de crecimiento de la zona, en un contexto económico que exige adaptación y eficiencia.

“El trabajo conjunto con la FUNC nos permitió obtener una radiografía precisa del presente de la Zona Industrial y de los desafíos que enfrentamos a futuro”, explicó Manuel Ponce, presidente de ADERPE. “Contar con datos concretos es fundamental para planificar inversiones, optimizar servicios e impulsar políticas que acompañen el desarrollo productivo de Mendoza”.

rodriguez peña 1
Manuel Ponce, Presidente de ADERPE, dio precisiones sobre el Master Plan para la zona industrial de Mendoza

Manuel Ponce, Presidente de ADERPE, dio precisiones sobre el Master Plan para la zona industrial de Mendoza

Predominio de MiPyMEs y desafíos en equidad de género

De acuerdo con los resultados, la Zona Industrial Mendoza (ZIM) está integrada en un 73% por micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen el motor principal del empleo privado provincial. El informe destaca una alta estabilidad laboral, aunque persiste una marcada brecha de género: solo el 15% de los puestos están ocupados por mujeres y apenas el 25% de las firmas tiene presencia femenina en cargos de liderazgo.

El estudio también revela que el 66% de las empresas planea invertir entre 2026 y 2027, con prioridades que incluyen el incremento del volumen de producción (42%), la transformación tecnológica (27%), la diversificación de productos o servicios (23%) y el fortalecimiento del capital de trabajo (12%). Sin embargo, apenas una de cada cuatro empresas accedió a financiamiento mediante Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), lo que pone de relieve la necesidad de políticas crediticias más inclusivas para el sector industrial.

Infraestructura y digitalización, dos ejes críticos

El relevamiento identificó también carencias estructurales que condicionan la competitividad del área: ausencia de red de gas natural, deterioro de las calles, déficit en el sistema cloacal, escasa iluminación y problemas de seguridad. Estas limitaciones, junto con la necesidad de mejorar la conectividad y los servicios digitales, configuran uno de los principales retos para el futuro inmediato del polo industrial mendocino.

En cuanto a la comercialización, el estudio muestra que el 84% de las empresas vende mediante canales directos o puntos propios, mientras que solo un 24% utiliza plataformas de comercio electrónico. Aunque muchas compañías cuentan con sitio web, las ventas en línea representan menos del 10% de su facturación anual, siendo Mercado Libre la plataforma más usada.

Zona industrial: Un plan para el desarrollo sostenible

La Zona Industrial Mendoza es un motor clave de la economía provincial, pero necesita un plan integral que combine infraestructura, formación de capital humano e innovación tecnológica”, enfatizó Ponce. En esa línea, el equipo técnico de la FUNC recomendó una serie de acciones estratégicas: fortalecer la digitalización industrial, ampliar la infraestructura básica, promover la inclusión laboral con perspectiva de género y consolidar espacios de articulación público-privada que potencien la competitividad y la sostenibilidad de la producción mendocina.

