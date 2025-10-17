ADERPE presentó el Masterplan que proyecta el futuro industrial de Mendoza

La Asociación de Empresarios Rodríguez Peña (ADERPE) dio a conocer los resultados de la primera etapa del Masterplan de la Zona Industrial de Mendoza , un documento que busca establecer los lineamientos estratégicos para el desarrollo del principal núcleo productivo de la provincia. El estudio fue elaborado junto a la Fundación Universidad Nacional de Cuyo (FUNC) y se propone como una herramienta de diagnóstico y planificación para fortalecer la competitividad de las empresas mendocinas.

El relevamiento, realizado entre mayo y junio de 2025, abarcó una muestra significativa de industrias instaladas en Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén , los tres departamentos que conforman el corazón industrial de Mendoza. Su objetivo fue analizar la estructura productiva, la generación de empleo, los niveles de inversión, la infraestructura disponible y las perspectivas de crecimiento de la zona, en un contexto económico que exige adaptación y eficiencia.

“El trabajo conjunto con la FUNC nos permitió obtener una radiografía precisa del presente de la Zona Industrial y de los desafíos que enfrentamos a futuro”, explicó Manuel Ponce , presidente de ADERPE. “Contar con datos concretos es fundamental para planificar inversiones, optimizar servicios e impulsar políticas que acompañen el desarrollo productivo de Mendoza”.

De acuerdo con los resultados, la Zona Industrial Mendoza (ZIM) está integrada en un 73% por micro, pequeñas y medianas empresas , que constituyen el motor principal del empleo privado provincial. El informe destaca una alta estabilidad laboral , aunque persiste una marcada brecha de género : solo el 15% de los puestos están ocupados por mujeres y apenas el 25% de las firmas tiene presencia femenina en cargos de liderazgo.

El estudio también revela que el 66% de las empresas planea invertir entre 2026 y 2027, con prioridades que incluyen el incremento del volumen de producción (42%), la transformación tecnológica (27%), la diversificación de productos o servicios (23%) y el fortalecimiento del capital de trabajo (12%). Sin embargo, apenas una de cada cuatro empresas accedió a financiamiento mediante Sociedades de Garantías Recíprocas (SGR), lo que pone de relieve la necesidad de políticas crediticias más inclusivas para el sector industrial.

Infraestructura y digitalización, dos ejes críticos

El relevamiento identificó también carencias estructurales que condicionan la competitividad del área: ausencia de red de gas natural, deterioro de las calles, déficit en el sistema cloacal, escasa iluminación y problemas de seguridad. Estas limitaciones, junto con la necesidad de mejorar la conectividad y los servicios digitales, configuran uno de los principales retos para el futuro inmediato del polo industrial mendocino.

En cuanto a la comercialización, el estudio muestra que el 84% de las empresas vende mediante canales directos o puntos propios, mientras que solo un 24% utiliza plataformas de comercio electrónico. Aunque muchas compañías cuentan con sitio web, las ventas en línea representan menos del 10% de su facturación anual, siendo Mercado Libre la plataforma más usada.

Zona industrial: Un plan para el desarrollo sostenible

“La Zona Industrial Mendoza es un motor clave de la economía provincial, pero necesita un plan integral que combine infraestructura, formación de capital humano e innovación tecnológica”, enfatizó Ponce. En esa línea, el equipo técnico de la FUNC recomendó una serie de acciones estratégicas: fortalecer la digitalización industrial, ampliar la infraestructura básica, promover la inclusión laboral con perspectiva de género y consolidar espacios de articulación público-privada que potencien la competitividad y la sostenibilidad de la producción mendocina.