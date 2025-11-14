15 de noviembre de 2025
Campañas, más controles y educación para enfrentar la diabetes en Malargüe

Equipos de salud y organizaciones locales trabajaron con vecinos para detectar factores de riesgo y difundir herramientas de manejo y prevención.

 Por Claudio Altamirano

Profesionales de la salud y familias de niños con diabetes realizaron este viernes una campaña de concientización en Malargüe, con el objetivo de promover la detección temprana y evitar complicaciones asociadas a esta enfermedad crónica.

La licenciada Laura Santander, integrante del Hospital Regional Malargüe, explicó a SITIO ANDINO que la diabetes “tiene una alta incidencia en la población y afecta a cualquier grupo etario”, por lo que considera fundamental reforzar la información y el acompañamiento a los pacientes desde las etapas iniciales.

Laura Santander.

Conocer sobre diabetes

La actividad, realizada en Plaza San Martín, incluyó espacios de educación, control de signos vitales y asesoramiento. Laura Santander destacó que en el sistema de salud pública local existen profesionales que guían a las personas con diabetes para comprender su condición y manejarla adecuadamente.

Por su parte, Evelyn Alaniz, del Área Sanitaria Malargüe, remarcó que la diabetes “no presenta muchos síntomas, pero es muy peligrosa”, motivo por el cual recomendó controles médicos cada seis meses. También subrayó la importancia de una alimentación adecuada, advirtiendo que los alimentos con altos niveles de azúcar o sal pueden generar “subidas rápidas de glucosa”, lo que dificulta el control de la enfermedad y aumenta el riesgo de complicaciones como hiperglucemia, problemas cardíacos y daño en nervios, riñones y visión, además de favorecer el aumento de peso.

Evelyn Alaníz.

A la jornada se sumó la Agrupación Malargüina de Educación en Diabetes, cuya vocera, la profesora Tatiana Valdez, manifestó su preocupación por el incremento de casos en niños. Valdez, madre de una niña con diabetes, destacó además los avances tecnológicos que permiten un mejor manejo de la enfermedad, con controles más precisos que reducen episodios de riesgo y facilitan los tratamientos.

Tatiana Valdez.

