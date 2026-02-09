Maipú refuerza los operativos de limpieza con nueva maquinaria y más intervenciones en barrios

Por Sitio Andino Departamentales







Los operativos de limpieza integral continúan desarrollándose en distintos barrios de Maipú, con intervenciones que abarcan múltiples tareas y buscan mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de vecinos y vecinas.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 11.37.35 Las acciones incluyen mantenimiento y cuidado del arbolado público, limpieza de cunetas, bacheo, trabajos de electromecánica, mantenimiento de la red de luminarias y tareas generales de higiene urbana. Cada abordaje apunta a una valoración completa de las zonas intervenidas, con el objetivo de ordenar y recuperar el espacio público.

El esquema de trabajo no solo procura dar respuesta a situaciones puntuales, sino generar una transformación integral en cada barrio, facilitando luego el mantenimiento cotidiano tanto por parte de los equipos municipales como de la propia comunidad.

WhatsApp Image 2026-02-09 at 11.37.34 En ese marco, en los últimos meses se concretó la inversión más importante de los últimos años en maquinaria y unidades. Se incorporaron:

3 palas articuladas

1 topadora oruga

12 camiones livianos

9 camiones recolectores de residuos

2 camiones desobstructores, lo que permite optimizar tiempos y mejorar la calidad de las intervenciones. Con este equipamiento, los equipos municipales trabajan diariamente en tareas de mantenimiento e higiene urbana en todo el departamento, reafirmando el compromiso de avanzar hacia un Maipú más limpio, cuidado y ordenado en cada uno de sus barrios.