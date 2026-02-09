9 de febrero de 2026
Sitio Andino
Maipú refuerza los operativos de limpieza con nueva maquinaria y más intervenciones en barrios

El Municipio de Maipú despliega tareas de arbolado, bacheo, limpieza de cunetas y mantenimiento de luminarias, tras concretar la mayor inversión en equipamiento de los últimos años.

Por Sitio Andino Departamentales

Los operativos de limpieza integral continúan desarrollándose en distintos barrios de Maipú, con intervenciones que abarcan múltiples tareas y buscan mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de vecinos y vecinas.

Las acciones incluyen mantenimiento y cuidado del arbolado público, limpieza de cunetas, bacheo, trabajos de electromecánica, mantenimiento de la red de luminarias y tareas generales de higiene urbana. Cada abordaje apunta a una valoración completa de las zonas intervenidas, con el objetivo de ordenar y recuperar el espacio público.

El esquema de trabajo no solo procura dar respuesta a situaciones puntuales, sino generar una transformación integral en cada barrio, facilitando luego el mantenimiento cotidiano tanto por parte de los equipos municipales como de la propia comunidad.

En ese marco, en los últimos meses se concretó la inversión más importante de los últimos años en maquinaria y unidades. Se incorporaron:

  • 3 palas articuladas
  • 1 topadora oruga
  • 12 camiones livianos
  • 9 camiones recolectores de residuos
  • 2 camiones desobstructores, lo que permite optimizar tiempos y mejorar la calidad de las intervenciones.

Con este equipamiento, los equipos municipales trabajan diariamente en tareas de mantenimiento e higiene urbana en todo el departamento, reafirmando el compromiso de avanzar hacia un Maipú más limpio, cuidado y ordenado en cada uno de sus barrios.

