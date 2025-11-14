Día Mundial de la Diabetes: causas, tipos y consejos para prevenir la enfermedad y detectarla a tiempo

En Argentina, una de cada diez la padece, y cerca del 40% no sabe que la tiene

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes , una jornada establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Diabetes (FID) en honor al nacimiento de Frederick Banting , uno de los descubridores de la insulina . Este día invita a la reflexión y a repensar los hábitos cotidianos .

La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (azúcar en sangre), que con el tiempo puede causar daños graves en el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios .

Existen diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 , actualmente no prevenible , suele presentarse en edades tempranas y se caracteriza por la ausencia de secreción de insulina por parte del páncreas.

Sin embargo, la más común es la diabetes tipo 2 , que generalmente afecta a adultos y ocurre cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no produce la suficiente cantidad . Su prevención depende en gran medida de un estilo de vida saludable , que incluya una alimentación equilibrada, ejercicio regular y la reducción del consumo de alimentos procesados y azucarados .

En diálogo con Sitio Andino, la doctora Marcela Bustamante, médica de familia, señaló que "mantener un peso saludable es crucial, ya que la obesidad aumenta el riesgo. Incluso una pequeña pérdida de peso puede reducir significativamente las probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2".

La importancia de la prevención y el diagnóstico temprano en la lucha contra la diabetes

Asimismo, la especialista remarcó la importancia de los chequeos médicos periódicos, especialmente en personas con factores de riesgo, ya que permiten detectar signos precoces y prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad.

anciana-probando-nivel-azucar-sangre-usando-juego-ninos-prueba-azucar-sangre.jpg La especialista remarcó la importancia de los chequeos médicos periódicos Foto: Freepik.es

También existe la diabetes gestacional, que se presenta durante el embarazo y que, al igual que la tipo 2, puede prevenirse mediante un estilo de vida saludable antes y durante la gestación.

Según la Federación Internacional de Diabetes, más de 590 millones de adultos viven actualmente con esta enfermedad en el mundo, y se estima que la cifra podría aumentar un 46% para 2050 si no se fortalecen las estrategias de prevención. En Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación indica que una de cada diez personas adultas padece diabetes, y cerca del 40% desconoce su diagnóstico.

Bustamante, quien también se desempeña como Jefa de Servicio de Medicina de Familia de OSEP, enfatizó que "la diabetes es una enfermedad crónica y es fundamental detectarla en etapas tempranas para instaurar un tratamiento adecuado, evitando así complicaciones agudas y crónicas que pueden poner en riesgo la vida".

Control Diabetes - 321301 El Ministerio de Salud de la Nación indica que una de cada diez personas adultas padece diabetes

Agregó además: "No tratarla implica mantener glucemias altas durante mucho tiempo, lo que daña órganos y vasos sanguíneos. Esto favorece complicaciones ”.como ceguera, amputaciones, infecciones, accidentes cerebrovasculares e infartos".

Hábitos y consejos para prevenir la enfermedad

Priorizar alimentos naturales y una dieta balanceada: incluir frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Estos alimentos aportan fibra, vitaminas y minerales que ayudan a regular la glucemia .

incluir frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Estos alimentos aportan que ayudan a . Controlar las porciones y los horarios de comida: mantener horarios regulares y porciones adecuadas para evitar picos de azúcar en sangre .

Mantener una buena hidratación: el agua es esencial para el metabolismo. Evitar las bebidas azucaradas es clave.

Realizar actividad física regularmente: caminar, trotar o practicar yoga al menos 30 minutos al día mejora la sensibilidad a la insulina y la salud cardiovascular .

Descansar bien y reducir el estrés: el sueño adecuado y la gestión emocional son aliados del equilibrio metabólico.

Consultar periódicamente al médico: los chequeos preventivos permiten detectar alteraciones tempranas y actuar a tiempo.

"La diabetes es una enfermedad que crece exponencialmente; cada vez hay más personas afectadas en el mundo y se esperan muchas más. Por eso, es fundamental tomar conciencia y trabajar en hábitos saludables", afirmó la doctora Bustamante.

Campaña diabetes prevención La diabetes es una enfermedad que crece exponencialmente; cada vez hay más personas afectadas en el mundo Prensa Gobierno de Mendoza

Además, subrayó que "quienes ya tienen el diagnóstico deben realizar controles y tratamientos adecuados para evitar complicaciones y lograr una mejor calidad de vida".

El Día Mundial de la Diabetes no solo busca visibilizar una problemática sanitaria global, sino también inspirar a las personas a adoptar hábitos que promuevan una vida más saludable. Esta fecha representa una oportunidad para reflexionar sobre la educación alimentaria y la detección temprana como herramientas clave en la lucha contra esta enfermedad.