Por qué se celebra el Día Mundial de los Humedales este 2 de febrero

Cada 2 de febrero, se conmemora el Día Mundial de los Humedales. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Cada 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, una fecha que fue establecida para concientizar sobre su importancia ambiental y ecológica. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre esta efeméride y su relevancia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a los humedales como ecosistemas en los que el agua es el factor principal que regula el ambiente y la vida vegetal y animal que los habita, según detalla en su sitio web.

De acuerdo con el organismo internacional, estos espacios son fundamentales para la salud humana, la producción de alimentos, el transporte y diversas actividades económicas que generan empleo. Por esta razón, cada 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales.

2 de febrero: Día Mundial de los Humedales

La efeméride se conmemora desde 1997 y recuerda la adopción de la Convención sobre los Humedales, también conocida como Convención Ramsar. Se trata de un acuerdo internacional firmado en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, cuyo objetivo es promover la conservación y el uso responsable de estos ecosistemas.

Más tarde, la fecha fue adoptada y proclamada oficialmente por las Naciones Unidas mediante una resolución del 30 de agosto de 2021. Según el sitio oficial del Día Mundial de los Humedales, el propósito central es concientizar a la sociedad sobre la relevancia de estos ecosistemas y la necesidad de protegerlos.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 2 de febrero, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

