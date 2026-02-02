Por qué se celebra el Día Mundial de los Humedales este 2 de febrero

Cada 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales , una fecha que fue establecida para concientizar sobre su importancia ambiental y ecológica. En esta nota te contamos todo lo que debés saber sobre esta efeméride y su relevancia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a los humedales como ecosistemas en los que el agua es el factor principal que regula el ambiente y la vida vegetal y animal que los habita , según detalla en su sitio web.

De acuerdo con el organismo internacional, estos espacios son fundamentales para la salud humana, la producción de alimentos, el transporte y diversas actividades económicas que generan empleo . Por esta razón, cada 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales.

La efeméride se conmemora desde 1997 y recuerda la adopción de la Convención sobre los Humedales , también conocida como Convención Ramsar. Se trata de un acuerdo internacional firmado en 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, cuyo objetivo es promover la conservación y el uso responsable de estos ecosistemas.

Más tarde, la fecha fue adoptada y proclamada oficialmente por las Naciones Unidas mediante una resolución del 30 de agosto de 2021. Según el sitio oficial del Día Mundial de los Humedales, el propósito central es concientizar a la sociedad sobre la relevancia de estos ecosistemas y la necesidad de protegerlos.

