Sitio Andino
El próximo fin de semana largo

Cuenta regresiva para el Carnaval en General Alvear: regresa Marí Marí

General Alvear será sede del Festival Provincial, un desfile que promete ser aún más masivo que la última edición y que marcará el regreso de la comparsa más grande del país.

Foto: Mun. de General Alvear
Por Sitio Andino Departamentales

General Alvear será protagonista durante el primer fin de semana largo de 2026, ya que será sede del Festival Provincial de Carnaval. Para ir palpitando el evento, desde el municipio brindaron adelantos importantes del desfile, entre ellos el regreso de la comparsa Mari Mari, además de diversos espectáculos y bailes que colmarán la avenida principal del departamento.

Color, baile y alegría: así se prepara General Alvear para el Carnaval

Con casi tres horas de desfile, desde las 21, General Alvear volverá a ser epicentro de los festejos de carnaval. Así lo adelantó en conferencia de prensa el intendente Alejandro Molero, acompañado por los directores de Cultura y Turismo, quienes revelaron detalles de la organización del evento y de la propuesta integral prevista para el fin de semana largo.

Será un fin de semana largo de carnaval que estamos preparando con todo lo que General Alvear tiene para ofrecer, con cada uno de los espacios que hemos recuperado, pero fundamentalmente con un evento que el año pasado marcó un antes y un después por el éxito que tuvo el carnaval”, señaló Molero. En ese sentido, remarcó que ese impacto fue determinante para que la Dirección de Cultura de la Provincia designara al departamento como sede del Carnaval Provincial.

El intendente destacó además que el evento será solventado con aportes privados y sponsors, por lo que no implicará gastos para el municipio. Por su parte, la directora de Cultura, María Delia Achetoni, adelantó que esta edición contará con una mayor cantidad de comparsas y academias del departamento, además de una delegación proveniente de Bolivia. No obstante, uno de los momentos más esperados será el regreso de la comparsa Mari Mari, de Gualeguaychú, que promete renovar los aplausos del público.

Con la expectativa de que esta nueva edición sea aún más masiva y exitosa que la anterior, Molero subrayó que el evento tendrá un valor simbólico especial. Una vez finalizados los festejos, comenzarán las obras de remodelación integral de la avenida principal: “Terminado este evento, empieza esta obra maravillosa que nos va a devolver a los alvearenses una de las avenidas más lindas del sur mendocino ”.

