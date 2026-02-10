10 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Para fortalecer emociones

Pantallas en pausa: una docente del sur de Mendoza impulsa los juegos al aire libre

Este verano se realizó un campamento en Malargüe que buscó generar espacios de escucha y encuentro sin celulares. La experiencia incluyó a niñas, niños y adolescentes.

(Foto gentileza).

(Foto gentileza).

 Por Claudio Altamirano

Una experiencia desarrollada en Malargüe volvió a poner en debate el uso excesivo de pantallas en la infancia y adolescencia. La docente Natacha Cipolla impulsó un campamento sin celulares, promoviendo juegos lúdicos, actividades al aire libre y espacios de escucha como alternativa al entretenimiento digital.

La iniciativa nació a partir de una observación sostenida en el tiempo. Natacha Cipolla, actualmente docente en la escuela 1-668 Maestro Emilio León y con una extensa trayectoria en escuelas rurales del sur de Mendoza, explicó a SITIO ANDINO que “la idea la venía gestando desde hace un año”, al advertir conductas en niños y adolescentes que difieren de otras épocas.

Lee además
Cuenta regresiva para el Carnaval en General Alvear: regresa Marí Marí video
El próximo fin de semana largo

Cuenta regresiva para el Carnaval en General Alvear: regresa Marí Marí
La Pulpera en San Rafael: una industria que aprovecha al máximo la fruta video
Industria local

La Pulpera en San Rafael: una industria que aprovecha al máximo la fruta
Embed - CÓMO REGULAR USO DE PANTALLAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES

El trabajo de docente y madre en el proyecto

Según relató Natacha Cipolla, emociones como la ansiedad constante o la marcada necesidad de ser escuchados se repiten cada vez con más frecuencia. “Son espacios que en estos nuevos tiempos están algo perdidos, y es prioridad recuperarlos, tanto en las escuelas como en las familias”, remarcó la educadora.

A partir de ese análisis surgió el proyecto, pensado como una experiencia que permita a niños y adolescentes “conocerse”, descubrir cuáles son sus gustos y generar un canal para la gestión de emociones. El campamento, realizado junto a sus hijas, sobrinas y amigas de las niñas, se convirtió en una prueba concreta de que es posible prescindir de los teléfonos celulares en los momentos de recreación.

Cipolla aclaró que la propuesta no busca demonizar la tecnología ni prohibirla de manera estricta, sino promover un uso responsable. Muchas veces, cuando se prohíbe, se generan más ganas de transgredir, señaló.

Espacios que deben replicarse

La respuesta fue positiva desde el inicio. Lejos de mostrar resistencia, las niñas se sumaron con entusiasmo y comprobaron que los celulares “no son necesarios” para divertirse. Armar carpas, organizar la logística del campamento y compartir tareas permitió generar tiempo de calidad, sentirse útiles e interactuar de forma fluida.

La docente vinculó esta experiencia con su paso por escuelas rurales de Carapacho, El Cortaderal, Bardas Blancas y El Sosneado, donde observó que un acceso más limitado a la tecnología favorece el vínculo con el entorno y un uso del tiempo más distendido.

Finalmente, destacó el rol de los adultos. “Es un desafío enorme para los padres poner límites al uso de las pantallas, buscar momentos para hablar y generar espacios de comunicación”, afirmó, y consideró que este tipo de propuestas pueden replicarse en escuelas y otros ámbitos, incluso a través de talleres.

Temas
Seguí leyendo

La candidata de la Ciudad de Mendoza fue coronada reina de las personas mayores

Nueva edición de senderismo y montaña en Ciudad: cuándo y cómo inscribirse

Maipú refuerza los operativos de limpieza con nueva maquinaria y más intervenciones en barrios

Ante recientes inundaciones y crecidas advierten en Malargüe sobre la emergencia aluvional

"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 9 al 14 de febrero

La Liga Malargüina pone primera: el Torneo Apertura arranca el 22 de febrero

Godoy Cruz celebra el cierre de febrero con música y danza en el Espacio Verde Pescarmona

Mujeres moteras cruzan fronteras y empoderan desde Mendoza al mundo

LO QUE SE LEE AHORA
La Pulpera en San Rafael: una industria que aprovecha al máximo la fruta video
Industria local

La Pulpera en San Rafael: una industria que aprovecha al máximo la fruta

Las Más Leídas

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores
Camino a Chile

Por fallas en el sistema, hay demoras en el Paso Internacional Los Libertadores

El lugar donde ocurrió la agresión, en la madrugada de este lunes.
buscan a dos hermanas

Salvaje pelea vecinal en la Ciudad de Mendoza: dos mujeres apuñaladas

El arma que utilizaron los ladrones para el robo. 
la víctima está muy grave

Un hombre fue baleado tras un intento de robo en Guaymallén: hay tres detenidos

Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic
En plena vía pública

Video: pánico en Ciudad por el incendio de una traffic

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza
El clima

Alerta por viento Zonda, pronóstico del tiempo este martes 10 de febrero en Mendoza