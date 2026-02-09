9 de febrero de 2026
Consecuencias de las tormentas de verano

Ante recientes inundaciones y crecidas advierten en Malargüe sobre la emergencia aluvional

El Concejo Deliberante alertó por el riesgo aluvional en Malargüe y pidió mayor presencia de la Dirección de Hidráulica por amenazas naturales al norte de la ciudad.

Crecidas en Arroyo La Bebida, al norte de la ciudad de Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

El deliberativo de Malargüe volvió a poner en agenda una problemática que se repite con mayor frecuencia en la última década: las crecidas aluvionales y sus consecuencias. En sesiones especiales y comisiones, los ediles analizan los daños provocados por tormentas intensas y reclaman mayor intervención de la Dirección de Hidráulica y asistencia para productores afectados.

El tema es impulsado por las concejales Viviana Mosca y Silvina Camiolo, junto al edil Martín Palma, ante los reiterados episodios de inundaciones que afectan distintos puntos del departamento. Los daños se registran tanto en sectores agropecuarios como en rutas, caminos y zonas productivas, generando preocupación en vecinos y autoridades.

Riesgo aluvional en Malargüe

En diálogo con SITIO ANDINO, la concejal radical Viviana Mosca advirtió que “las inundaciones se vienen acrecentando”, especialmente al noreste del radio periurbano de Malargüe. En ese sentido, consideró que el departamento se encuentra “en emergencia”, aclarando que la problemática no se limita al arroyo La Bebida, ubicado a unos cuatro kilómetros del centro de la ciudad, sino que alcanza a otras localidades de montaña afectadas en las últimas semanas por tormentas torrenciales con “volúmenes considerables” de precipitación.

Ante la necesidad de garantizar escurrimientos adecuados en los cauces aluvionales históricos, que hoy funcionan como desagües naturales, desde el Concejo Deliberante solicitan una mayor presencia de la Dirección de Hidráulica de Mendoza para realizar tareas de limpieza y mantenimiento, con el objetivo de evitar anegamientos. “Hoy en Malargüe no tenemos oficinas de Hidráulica”, remarcó Mosca, señalando que se trata de un reclamo generalizado de vecinos y productores de fincas aledañas.

La edil sostuvo que existen informes del Plan Estratégico local y estudios de consultores y fundaciones que advierten sobre un “riesgo aluvional constante” en el departamento. En lo que va del año, estos fenómenos ya provocaron cortes de rutas al oeste de Malargüe y perjuicios en los arroyos Pequenco y La Bebida, donde además se ubican canteras de ripio que se vieron anegadas a comienzos de febrero. Según alertó, un eventual desborde hacia el norte podría afectar al barrio Virgen de los Vientos, como ocurrió en 2020, o al Parque de Energía Solar de la zona.

Otro de los pedidos planteados por el Concejo Deliberante es que los productores malargüinos sean incluidos en las ayudas provinciales enmarcadas en la Emergencia Agropecuaria, beneficios que actualmente no alcanzan al departamento sureño. Estas demanda se apoya, además, en el documento “Malargüe Sostenible”, publicado en 2018 con participación de la Municipalidad, el Gobierno de Mendoza, Fundación YPF y el BID, donde se advierte sobre la vulnerabilidad del territorio ante amenazas naturales, especialmente las vinculadas a condiciones aluvionales durante el verano.

