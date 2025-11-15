15 de noviembre de 2025
Guaymallén reforzó su compromiso con la salud con una jornada dedicada a prevenir la diabetes

La propuesta de salud en el Municipio de Guaymallén incluyó chequeos gratuitos, consejería nutricional y actividades recreativas.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Entre las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades crónicas, el Municipio de Guaymallén, junto al Área Sanitaria Departamental y la OSEP, realizaron la jornada “Tu Salud en Acción”, una propuesta integral destinada a fomentar hábitos saludables y prevenir la diabetes. La actividad se realizó en sintonía con el Día Mundial de la Diabetes, fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes en 1991.

La actividad se realizó en la Estación Saludable (Lateral Norte Acceso Este y Allayme, contiguo al predio de la Virgen), dirigida a personas de todas las edades.

image

Durante la jornada se hicieron controles gratuitos de glucemia, presión arterial, VIH y Hepatitis B, junto con consejos prácticos sobre alimentación saludable y actividad física. Además, habrá charlas educativas a cargo de profesionales de la salud y espacios de encuentro y actividad física para toda la comunidad.

El objetivo de la propuesta es brindar herramientas concretas para el autocuidado, promover la detección temprana y favorecer entornos más saludables, en el marco de una mirada integral de la salud.

Guaymallén fortalece su compromiso con la prevención, bienestar y construcción

Con iniciativas como esta, la Municipalidad de Guaymallén continúa fortaleciendo su compromiso con la prevención, el bienestar y la construcción de una comunidad más sana y activa.

El Día Mundial de la Diabetes se celebra el 14 de noviembre y tiene como objetivo concientizar a toda la población mundial sobre esta enfermedad que se encuentra en aumento y puede generar grandes complicaciones en la salud de las personas. Durante esta jornada se busca difundir la importancia de un diagnóstico temprano, sus consecuencias y adaptación de hábitos saludables que ayuden a prevenirla.

image

La fecha fue elegida en honor al nacimiento de Frederick Banting, un médico e investigador canadiense quien descubrió la insulina en 1921 junto a su colega Charles Best.

Según la Organización Panamericana de Salud, más de 62 millones de personas viven con diabetes en el continente Americano, el 40 por ciento de ellos no saben que padecen este trastorno metabólico.

