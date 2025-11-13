13 de noviembre de 2025
Guaymallén renueva la plaza del Barrio Higuerita y mejora el entorno del Colegio Razquin

El municipio de Guaymallén avanza con un proyecto que incluye nuevos juegos, veredas, luminarias LED y mejoras en accesibilidad, seguridad y forestación.

Una nueva obra pública en Guaymallén.

A través de sus planes de mejoras de infraestructura urbana y entorno escolar, el municipio de Guaymallén dio comienzo a la remodelación integral de la plaza del Barrio Higuerita junto con el Colegio Razquin, en el Barrio Higuerita de San Francisco del Monte.

En este sector, delimitado por las calles Las Azucenas, Las Camelias y Los Lirios, se desarrollarán distintos trabajos de recuperación y ordenamiento del espacio público. El proyecto de la plaza se organiza en torno a tres espacios centrales: playón deportivo, pista de salud y calistenia y patio de juegos infantiles.

Estos sectores estarán integrados por una red de veredas que conectan distintas áreas, conformadas por espacios de estar, juegos y gimnasio, generando un recorrido fluido y articulado. Las zonas de juegos y salud serán materializadas con superficies de caucho continuo de colores, lo que garantizará mayor seguridad, accesibilidad e inclusión para sus usuarios.

Una plaza completamente remodelada en Guaymallén

En cuanto al tratamiento paisajístico, se incorporarán canteros con especies arbustivas ornamentales de bajo requerimiento hídrico, contribuyendo a reducir las superficies de césped y optimizar el consumo de agua. Estos canteros serán estratégicamente distribuidos para delimitar espacios, acompañar el recorrido y generar puntos de interés visual. Además, se proyectó una reforestación jerarquizando la circulación, generando espacios sombríos de confort, tanto en el arbolado urbano como en el interior de la plaza.

Se implementará además un sistema de riego combinado (por goteo y aspersión), con el objetivo de garantizar un uso eficiente del agua, y la materialización de nuevas cunetas permitirán la infiltración hídrica para el correcto riego de los forestales urbanos.

También se renovará el sistema de iluminación mediante la instalación de luminarias LED, mejorando la seguridad y el confort en horarios nocturnos tanto en la plaza como en el entorno escolar.

Puntualmente en el colegio se construirán nuevas veredas y se realizarán trabajos de jerarquización de la entrada del colegio, con espacios para estacionamiento y estacionamiento para discapacitados con sus correspondientes rampas y demarcación, esquinas nuevas con rampa de discapacidad, cordón cuneta y banquina, y apeadero nuevo.

