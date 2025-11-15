Explosión en Ezeiza: catástrofe deja al menos 20 heridos, infartado y embarazada intoxicada

Una serie de impresionantes explosiones sacudieron este viernes por la noche el Polo Industrial de Carlos Spegazzini , en Ezeiza, generando un incendio de magnitud tras la primera explosión que, según los primeros reportes, dejó al menos 20 heridos , entre ellos un directivo que sufrió un infarto y una embarazada intoxicada que se encuentra en terapia intensiva.

Según supo Noticias Argentinas, el siniestro se habría originado en una empresa química o de agroquímicos, pero la onda expansiva y el fuego afectaron a varias fábricas linderas, incluyendo una de envases plásticos llamada "Plásticos Lagos" . Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar junto a Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la PFA.

Susto en el conurbano Franco Armani tuvo que abandonar su casa por explosión en parque industrial

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados , describió la situación como caótica: “Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini".

En diálogo con C5N, el jefe comunal advirtió: "Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos" .

| #URGENTE | Explosión en fábrica de Ezeiza Una explosión se registró esta noche en el Polo Industrial de Carlos Spegazzini. El incendio afecta la zona y varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar. Vecinos denuncian daños en viviendas por la onda expansiva. Se… pic.twitter.com/OjPAT2WNtY

Granados confirmó que la onda expansiva fue devastadora: "Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio". A raíz de esto, informó que están "evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”.

El intendente también se refirió a las versiones sobre la caída de una aeronave: "No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmbaTransporte/status/1989515646737207424&partner=&hide_thread=false Ruta 205 y autopista Ezeiza- Cañuelas totalmente cortada

Si salis a la calle (municipios aledaños) SOLO CON BARBIJO pic.twitter.com/NtUOU1Pi4o — Transporte AMBA (@AmbaTransporte) November 15, 2025

Al menos 20 heridos dejó el saldo de la explosión: un infartado y una embarazada en terapia intensiva

Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande, confirmó la gravedad de la emergencia: "Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”.

Cerca de las 23:10, Santoro confirmó a la misma señal el ingreso de dos pacientes graves: “Recibimos un infartado, un directivo de una empresa de logística de la zona, está en unidad de UCO.... También tenemos una embarazada intoxicada de un barrio aledaño... está en terapia intensiva”.

Detalló que los heridos no son solo trabajadores, sino "gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas". Informó además que "cuatro se suturaron y les dimos el alta".

image

Mega operativo sanitario tras la explosión y corte total de la Autopista

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires activó un mega operativo con 12 móviles provinciales y 15 municipales.

Códigos Naranja y Rojo (Graves): Hospital Bicentenario (E. Echeverría), Hospital Eurnekian (Ezeiza) y Hospital Balestrini (La Matanza).

Códigos Verde y Amarillo (Leves): Hospital Grierson (P. Perón) y Hospital Néstor Kirchner (Cañuelas).

Santiago Hardieur1CKg , director de la Agencia Federal de Emergencias, detalló el despliegue de fuerzas federales: "Estamos desplegando dos unidades contra incendios de la Policía Federal, la Brigada de Riesgos Especiales de la Policia Federal, por el riesgo químico, además de ambulancias y un helicóptero”.

A nivel de transporte, la Autopista Cañuelas-Ezeiza se mantiene cortada en su totalidad para facilitar el operativo de emergencias. El Aeropuerto de Ezeiza, por el momento, "no se vio comprometido".

El tuit del presidente Javier Milei tras la explosión en Ezeiza

El Gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), emitió un comunicado oficial pasada la medianoche detallando el despliegue de fuerzas federales y el estado del operativo sanitario por la grave explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza.

Según supo Noticias Argentinas del parte oficial, el Ministerio de Salud de la Nación coordina la derivación de víctimas y la preparación de hospitales. El Hospital Cuenca (Nación) "espera el ingreso de un paciente quemado grave con fracturas".