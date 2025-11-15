15 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Polo Industrial

Explosión en Ezeiza: catástrofe deja al menos 20 heridos, infartado y embarazada intoxicada

La explosión afectó a una fábrica de productos agroquímicos y otra de pinturas. Vecinos de la zona aseguraron que la onda expansiva se sintió a más de 15 kilómetros.

image
Por Sitio Andino Sociedad

Una serie de impresionantes explosiones sacudieron este viernes por la noche el Polo Industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza, generando un incendio de magnitud tras la primera explosión que, según los primeros reportes, dejó al menos 20 heridos, entre ellos un directivo que sufrió un infarto y una embarazada intoxicada que se encuentra en terapia intensiva.

Según supo Noticias Argentinas, el siniestro se habría originado en una empresa química o de agroquímicos, pero la onda expansiva y el fuego afectaron a varias fábricas linderas, incluyendo una de envases plásticos llamada "Plásticos Lagos". Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar junto a Defensa Civil y la Brigada de Riesgos Especiales de la PFA.

Lee además
franco armani tuvo que abandonar su casa por explosion en parque industrial
Susto en el conurbano

Franco Armani tuvo que abandonar su casa por explosión en parque industrial
15 de noviembre, Día Mundial sin Alcohol: origen, importancia y objetivo
Efemérides

15 de noviembre, Día Mundial sin Alcohol: origen, importancia y objetivo

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, describió la situación como caótica: “Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElPortavozARG/status/1989504159511417269&partner=&hide_thread=false

En diálogo con C5N, el jefe comunal advirtió: "Estamos tratando de controlarlo, pero no podemos".

Granados confirmó que la onda expansiva fue devastadora: "Se explotaron los vidrios de mi casa y del barrio". A raíz de esto, informó que están "evacuando a las familias que viven en las inmediaciones”.

El intendente también se refirió a las versiones sobre la caída de una aeronave: "No podemos descartar ni confirmar que se cayera un avión".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmbaTransporte/status/1989515646737207424&partner=&hide_thread=false

Al menos 20 heridos dejó el saldo de la explosión: un infartado y una embarazada en terapia intensiva

Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande, confirmó la gravedad de la emergencia: "Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”.

Cerca de las 23:10, Santoro confirmó a la misma señal el ingreso de dos pacientes graves: “Recibimos un infartado, un directivo de una empresa de logística de la zona, está en unidad de UCO.... También tenemos una embarazada intoxicada de un barrio aledaño... está en terapia intensiva”.

Detalló que los heridos no son solo trabajadores, sino "gente que ha venido de barrios cercanos que se lastimaron con los vidrios de las ventanas". Informó además que "cuatro se suturaron y les dimos el alta".

image

Mega operativo sanitario tras la explosión y corte total de la Autopista

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires activó un mega operativo con 12 móviles provinciales y 15 municipales.

  • Códigos Naranja y Rojo (Graves): Hospital Bicentenario (E. Echeverría), Hospital Eurnekian (Ezeiza) y Hospital Balestrini (La Matanza).
  • Códigos Verde y Amarillo (Leves): Hospital Grierson (P. Perón) y Hospital Néstor Kirchner (Cañuelas).

Santiago Hardieur1CKg , director de la Agencia Federal de Emergencias, detalló el despliegue de fuerzas federales: "Estamos desplegando dos unidades contra incendios de la Policía Federal, la Brigada de Riesgos Especiales de la Policia Federal, por el riesgo químico, además de ambulancias y un helicóptero”.

A nivel de transporte, la Autopista Cañuelas-Ezeiza se mantiene cortada en su totalidad para facilitar el operativo de emergencias. El Aeropuerto de Ezeiza, por el momento, "no se vio comprometido".

El tuit del presidente Javier Milei tras la explosión en Ezeiza

El Gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), emitió un comunicado oficial pasada la medianoche detallando el despliegue de fuerzas federales y el estado del operativo sanitario por la grave explosión e incendio en el Polo Industrial de Ezeiza.

Según supo Noticias Argentinas del parte oficial, el Ministerio de Salud de la Nación coordina la derivación de víctimas y la preparación de hospitales. El Hospital Cuenca (Nación) "espera el ingreso de un paciente quemado grave con fracturas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1989537388125630596&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

La Cámara de Comercio de General Alvear distinguió a empresarios en su 92º aniversario

Brinco: de cuánto es el pozo del sorteo millonario de este domingo 16 de noviembre

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 16 de noviembre

Quini 6: de cuánto es el pozo récord y a qué hora sortea este domingo 16 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy sábado 15 de noviembre

A ocho años del ARA San Juan: la tragedia naval que marcó a la Argentina

Por qué se recuerda el Día de la Educación Técnica: origen e historia del 15 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 15 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este sábado 15 de noviembre en Mendoza
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico del tiempo para este sábado 15 de noviembre en Mendoza

Las Más Leídas

Federico Sturzenegger presidió la reunión con los referentes de la vitivinicultura argentina en el INV
Motosierra y vino

Un encuentro tenso en el INV: la vitivinicultura desafía la desregulación de Sturzenegger

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas.
Avanza el debate

Eutanasia, en la mira: Mendoza impulsa la discusión para garantizar la dignidad de las personas

San Rafael vibra con la Feria Juventud: emprendimientos, arte y música en el Parque Yrigoyen
Propuesta al aire libre

San Rafael vibra con la Feria Juventud: emprendimientos, arte y música en el Parque Yrigoyen

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves
Traslado urgente

Impactante accidente vial en Luján de Cuyo dejó dos mujeres con heridas graves

Sergio Rocamora en Aconcagua Radio: La gente está dejando de consumir servicios públicos
ENTREVISTA

Sergio Rocamora en Aconcagua Radio: "La gente está dejando de consumir servicios públicos"

Te Puede Interesar

Empresas petroleras de Canadá estarán en Mendoza el lunes.
Cooperación empresarial

Empresas de Canadá llegan a la provincia de Mendoza para compartir innovación en gestión de pozos maduros

Por Sitio Andino Política
Presupuesto 2026: los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición.
Legislatura

Presupuesto 2026: en detalle, los cambios que aceptó el oficialismo a pedido de la oposición

Por Florencia Martinez del Rio
Actividad del volcán Peteroa esta semana. video
Explicación oficial

El volcán Planchón Peteroa muestra señales internas pero sin aumentar su nivel de alerta

Por Claudio Altamirano