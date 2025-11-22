¿Burbuja de la Inteligencia Artificial? Señales globales de alerta y su impacto en Argentina

La posibilidad de que la inteligencia artificial (IA) esté atravesando un proceso de sobrevaluación dejó de ser una especulación marginal. En los últimos meses, grandes instituciones financieras -desde el Banco de Inglaterra hasta el Fondo Monetario Internacional - advirtieron que el mercado podría estar inflado por expectativas desbordadas y una dinámica de inversión que algunos califican abiertamente como “ingeniería financiera” .

La escena, cuenta la BBC, ocurrió en octubre, durante el DevDay de OpenAI en San Francisco. En un gesto poco habitual para los líderes tecnológicos de Silicon Valley, Sam Altman se sentó frente a los periodistas y respondió preguntas sin rodeos . Entre comentarios sobre la rápida expansión del sector, lanzó una advertencia inusual: “Es tentador escribir la historia de la burbuja ”. La frase, simple pero elocuente, resonó en un ecosistema cada vez más inquieto .

La advertencia de las entidades financieras internacionales debería resonar con fuerza en los alrededores de la Casa Rosada ; más de la mitad de los números de futuras inversiones que anuncia el Gobierno argentino vienen de ese sector.

En Silicon Valley, cuna y capital mundial de la innovación tecnológica, la inquietud se volvió un tema de conversación recurrente según reflejan todos los medios internacionales económicos y dedicados al tema. El pionero Jerry Kaplan , participante activo de varias oleadas tecnológicas, declaró recientemente que ha vivido “cuatro burbujas ” y que esta podría ser la más costosa. Explica que el volumen de dinero comprometido en infraestructura y desarrollo supera ampliamente el de ciclos anteriores, lo que amplifica los riesgos de un posible estallido.

Los números acompañan la advertencia. Las empresas vinculadas a la IA representan casi el 80% de las ganancias del mercado bursátil estadounidense en el último año. A su vez, la consultora Gartner proyecta un gasto global que alcanzaría 1,5 billones de dólares antes de que concluya 2025. Es una expansión inédita, alimentada por expectativas de crecimiento ilimitado.

Los medios financieros internacionales advierten que la red de acuerdos que sostiene a compañías como OpenAI, Nvidia, AMD, Microsoft u Oracle se vuelve más compleja y difícil de interpretar incluso para analistas experimentados. La expresión “financiación circular” aparece con frecuencia para describir operaciones en las que proveedores, inversores y clientes se retroalimentan, generando cifras que podrían inflar artificialmente la demanda.

image Los líderes del desarrollo tecnológico y la Inteligencia Artificial en la asunción de Donald Trump. No solo desarrollaron tecnología también una burbuja financiera que preocupa.

Señales de alerta en la economía real

Esta dinámica endógena de inversión entre las mismas compañías se complementa con un patrón que los especialistas consideran preocupante: el endeudamiento acelerado. En el último año, las empresas tecnológicas emitieron más de 200.000 millones de dólares en bonos, mientras los créditos privados se multiplicaron para sostener proyectos de expansión. La carrera por dominar la IA generativa exige inversiones multimillonarias en centros de datos, chips de última generación y redes eléctricas reforzadas.

Ese ritmo de gasto supera, en muchos casos, la capacidad real de generación de ingresos. Gigantes como OpenAI reconocen en sus presentaciones ante la Comisión de Valores que, pese a su crecimiento exponencial, nunca han registrado beneficios. Por tanto, no es una sorpresa que la sostenibilidad de este esquema sea cada vez más debatida entre fondos de inversión, que observan fisuras en los segmentos periféricos del ecosistema tecnológico: compañías que subieron con la ola especulativa ya muestran caídas de entre 30% y 40%.

Un dato simbólico aceleró la inquietud: el fondo de Peter Thiel decidió deshacerse de toda su posición en Nvidia, emblema del boom. La empresa continúa sólida, pero la venta se interpretó como una señal temprana de que algunos actores empiezan a tomar distancia.

El impacto sobre economías emergentes

El eventual agotamiento del ciclo global de la IA no es un fenómeno que quedaría aislado en Silicon Valley. Las consecuencias podrían arrastrar a economías emergentes, especialmente aquellas cuya estrategia depende de atraer inversiones asociadas a este sector. Entre ellas, Argentina, que bajo el liderazgo de Javier Milei aspira a posicionarse como un polo de desarrollo tecnológico.

El presidente argentino construyó parte de su narrativa internacional, de la mano de su asesor Demian Reidel, sobre la posibilidad de convertir al país en un hub regional de IA, apoyado en conversaciones con empresarios globales, señales de interés de firmas como OpenAI y un discurso centrado en la apertura económica y las virtudes naturales de la Argentina para recibir esas supuestas inversiones.

Sin embargo, esa apuesta enfrenta un riesgo estructural: si el ciclo global se desacelera, la disponibilidad de capital se reduce y los fondos priorizan mercados más seguros.

Argentina, con alto riesgo país, infraestructura limitada y volatilidad financiera, solo recibe flujos significativos en momentos de euforia internacional. Un recorte del gasto de capital e inversión global afectaría directamente la instalación de centros de datos, las inversiones en energía, la expansión de servicios tecnológicos y la llegada de empresas de base digital.

A esto se suma un riesgo financiero mayor. En escenarios de incertidumbre, los grandes fondos suelen refugiarse en bonos del Tesoro estadounidense, reducen su exposición al riesgo y recortan posiciones en mercados emergentes. Para un país que necesita volver a acceder al crédito internacional y mostrar una mejora macroeconómica sostenible, la coincidencia de ambos procesos podría resultar especialmente adversa.

El mercado, entre el entusiasmo y el temor

Los analistas coinciden en que la situación actual combina euforia y fragilidad. En este contexto, la burbuja de la IA -si es que se confirma- no sería un fenómeno aislado, sino un factor capaz de reconfigurar el sistema financiero global. Las inversiones ya realizadas pueden dar lugar a innovaciones transformadoras, como ocurrió con la sobreinversión en telecomunicaciones que precedió al desarrollo masivo de internet. Pero el camino hasta esa etapa puede implicar fuertes sacudones.

¿Es este auge un punto de inflexión histórico o el aviso de una corrección inevitable? Silicon Valley mantiene su optimismo estructural. La economía y el mundo financiero global, en cambio, observan con creciente expectativa.