20 de noviembre de 2025
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 20 de noviembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este jueves 20 de noviembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Guaymallén

  • – Entre calles Correa Saá, Mitre, Santa María de Oro y Las Heras. Entre calles Correa Saá, Rafael Obligado, Gomensoro y zonas aledañas; San José. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En calle Capilla de Nieve, hacia el este de Allayme. En el barrio Capilla de las Nieves. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – En callejón Morischetti, hacia el este de Isla Grande, y adyacencias; Isla Chica. De 9.15 a 13.15 h.

  • – Entre calles Roma, Los Baños, Pescara y San José. En callejón Alonso, hacia el sur de calle Las Piedritas, y áreas adyacentes; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • – En calle 9 de Julio, entre San Juan y Arenales. En barrio La Palmera y zonas aledañas; La Palmera. De 8.45 a 12.45 h.

Tupungato

  • – En calle El Ingenio, hacia el norte de Costa Canal. En complejo El Bosque, en Los Nogales y escuela Marconi; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • – En calle Domínguez, hacia el oeste de Sebastianelli. En calles Frutic, Don Narciso, Gerardi y Correa; Los Sauces. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En calle Sebastianelli, entre Miguel Silva y Fernández. En barrio El Milagro, en Villa Anita; Los Sauces. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En calle San Julián, entre Clodomiro Silva y Juan Aveiro; Vista Flores. De 8.00 a 11.00 h.

San Carlos

  • – En calle Coronel Videla Castillo, entre José Oldrá y Ruta Nacional N°40. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • – Entre calles Gutenberg, Riobamba, Juan José Paso e Italia. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida, y en la localidad de Punta de Agua. De 9.00 a 15.00 h.

  • – En calle El Chañaral, entre Ortubia y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.15 a 12.15 h.

  • – Entre calles Lisandro de la Torre, Capdeville, Balloffet y Cuartara. De 9.15 a 13.15 h.

Malargüe

  • – En la localidad de Agua Escondida. De 9.00 a 15.00 h.

  • – En calle Maza o Del Dique, hacia el sur de Franklin Lucero. De 8.00 a 12.00 h.

  • – En la intersección de calle Tomás Godoy Cruz con Colonia El Pehuenche y zonas aledañas. De 13.30 a 17.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

