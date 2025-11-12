12 de noviembre de 2025
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 12 de noviembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 12 de noviembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 12 de noviembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 12 de noviembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Luján de Cuyo

  • En la intersección de Ruta Provincial N°61 y Ruta Provincial N°16. En barrios El Carrizal y Puertas de Sol; El Carrizal. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

  • En Carril Ozamis Sur, entre la Ruta Provincial N°60 y calle Videla Aranda. En calle Cruz Videla, entre Maza y Laprida. En el loteo AMPROS y adyacencias; Cruz de Piedra. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • En la Ruta Provincial N°89, en las inmediaciones del callejón comunero (ex Bousquet). En Tupungato Divino; Gualtallary. De 10.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • Entre calles Bartolomé Mitre, Santa Cruz, 25 de Noviembre y Tomás Godoy Cruz. De 9.15 a 13.15 h.

Ciudad

  • En calle Juan B. Justo, entre Tiburcio Benegas y Martínez de Rozas, y zonas aledañas. De 9.00 a 12.00 h.

  • En la intersección de calle Joaquín V. González con Olascoaga y adyacencias. De 9.00 a 12.00 h.

Las Heras

  • - En calle Severo del Castillo, entre 12 de Octubre y Roque Sáenz Peña. En barrio Los Dos Ángeles; Puente de Hierro. De 9.15 a 15.15 h.

  • En callejón Sardi, hacia el norte de calle Lavalle; El Algarrobal. De 9.30 a 13.30 h.

  • En calle Allayme, entre Mathus Hoyos y Pedro Molina. Entre calles José Hernández, Mayorga, Capilla de Nieve y Teniente Ibáñez. En Barrio Nogales, en loteo San Sebastián y zonas aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

  • En la Ruta Provincial N°34, entre Ruta Nacional N°40 y calle Costa Canal; Capdeville. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • Entre la Ruta N°175 y calles La Primavera, La Correina y Atuel; Los Claveles. De 15.00 a 19.00 h.

  • Entre calles Paraguay, Alemania, Telles Meneses y Edison. De 8.30 a 12.30 h.

  • Entre calles Adolfo Calle, Arizu, Doña Damasia y Neme; Villa Atuel. De 8.45 a 12.45 h.

San Carlos

  • - Entre calles Pellegrini, Chacón y Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja. De 14.30 a 18.30 h.

  • - En la Ruta Nacional N°40, entre calles Aguirre y Prolongación Santander; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 12 de noviembre en Mendoza
El clima

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este miércoles 12 de noviembre en Mendoza

