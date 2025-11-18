Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 18 de noviembre.

Durante la mañana y tarde de este martes 18 de noviembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta del Agua. De 9.00 a 13.00 h.

– En la intersección de Ruta Nacional N°146 con calles San Francisco y Bombal y zonas aledañas; Cuadro Bombal. De 15.30 a 19.30 h.

– Entre calles La Esmeralda, Marconi, Mercado y Bifani; Cuadro Benegas. De 8.00 a 12.00 h.

– Entre calles Montecaseros, Lugones, Perú y Los Franceses. De 8.30 a 11.00 h.

– En la Ruta Provincial N°175, entre calles La Primavera y Bargna; Las Malvinas. De 8.15 a 12.15 h.

– En calle Derinovsky, entre Finca Papes y Navarro. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles Independencia, Arequipa, Suárez y Ghilardi; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre Estancia Los Árboles y Camping Refugio de la Cruz; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

– En las adyacencias de la Ruta N°144 Oeste; El Sosneado. De 8.45 a 12.45 h.

– En calle Alsina, hacia el este de Rodríguez; Luzuriaga. De 10.00 a 14.00 h.

– En calles Los Pinos, Proyectada I236 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Roque Sáenz Peña, entre calle N°577 y Las Margaritas, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Martes 18 de Noviembre Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios.

– En la Ruta Provincial N°89, entre calle Aguirre y Escuela N°1-230 Francisco Morales; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle El Álamo, entre Guiñazú y Ruta Nacional N°40 Norte. En calle Guiñazú, hacia el norte de El Álamo. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Terrada, hacia el norte de Azcuénaga, y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

– En la Avenida del Sol, en el barrio Valle del Sol; Potrerillos. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles Triunvirato, Antonelli, Godoy Cruz y Las Verbenas. En los barrios Santa Rita, El Prado, Falucho y áreas adyacentes; Buena Nueva. De 8.30 a 12.30 h.

– En la intersección de calle San Pedro con Durand y adyacencias; Corralitos. De 9.00 a 11.30 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

operario edemsa luz corte.png Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.