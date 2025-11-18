18 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 18 de noviembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 18 de noviembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 18 de noviembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este martes 18 de noviembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – En calle Ituzaingó, entre Tucumán y Santiago del Estero. En la intersección de calles Santiago del Estero con Montecaseros y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.

Guaymallén

  • – En la intersección de calle San Pedro con Durand y adyacencias; Corralitos. De 9.00 a 11.30 h.

  • – Entre calles Triunvirato, Antonelli, Godoy Cruz y Las Verbenas. En los barrios Santa Rita, El Prado, Falucho y áreas adyacentes; Buena Nueva. De 8.30 a 12.30 h.

Luján de Cuyo

  • – En la Avenida del Sol, en el barrio Valle del Sol; Potrerillos. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle Terrada, hacia el norte de Azcuénaga, y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

  • – En calle El Álamo, entre Guiñazú y Ruta Nacional N°40 Norte. En calle Guiñazú, hacia el norte de El Álamo. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre calle Aguirre y Escuela N°1-230 Francisco Morales; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

Maipú

  • – En calle Roque Sáenz Peña, entre calle N°577 y Las Margaritas, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calles Los Pinos, Proyectada I236 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Alsina, hacia el este de Rodríguez; Luzuriaga. De 10.00 a 14.00 h.

  • – En las adyacencias de la Ruta N°144 Oeste; El Sosneado. De 8.45 a 12.45 h.

Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre Estancia Los Árboles y Camping Refugio de la Cruz; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • – Entre calles Independencia, Arequipa, Suárez y Ghilardi; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Derinovsky, entre Finca Papes y Navarro. De 8.30 a 12.30 h.

San Rafael

  • – En la Ruta Provincial N°175, entre calles La Primavera y Bargna; Las Malvinas. De 8.15 a 12.15 h.

  • – Entre calles Montecaseros, Lugones, Perú y Los Franceses. De 8.30 a 11.00 h.

  • – Entre calles Italia, Bolivia, Edison y Teniente General Perón. De 15.00 a 19.00 h.

  • – Entre calles La Esmeralda, Marconi, Mercado y Bifani; Cuadro Benegas. De 8.00 a 12.00 h.

  • – En la intersección de Ruta Nacional N°146 con calles San Francisco y Bombal y zonas aledañas; Cuadro Bombal. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta del Agua. De 9.00 a 13.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

operario edemsa luz corte.png
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

