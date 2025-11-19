Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 19 de noviembre.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 19 de noviembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En la Ruta Provincial N°190, hacia el oeste de Avenida de Mayo; Punta de Agua. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Rodríguez, entre Los Inquilinos y Hanon; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre la Ruta Provincial N°154 y calles Sarmiento, Sueta y El Palomar; Cuadro Nacional. De 8.15 a 12.15 h.

– Entre calles Mercado, Perdíguez, Quiroga y El Vivero; Cuadro Benegas. De 15.30 a 19.30 h.

– En la intersección de Ruta Provincial N°94 con calle Los Sauces y adyacencias; Vista Flores. De 11.00 a 15.00 h.

– En calle San Julián, entre Ruta Provincial N°94 y callejón Caligoli; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles Costa Canal, Nueva Furno, Corredor Productivo y Ruta Provincial N°89. En loteo Tisa; Cordón Del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Azcuénaga, Bustamante, 20 de Septiembre, San Martín y adyacencias. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle Lavalle, entre San Esteban y callejón N°7. En callejón N°5, hacia el sur de Lavalle. En callejón Arenas, hacia el norte de calle Lavalle. En calle San Esteban, hacia el norte de Lavalle; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.

– En las inmediaciones a la intersección de calles Villanueva con Cochabamba. De 9.40 a 13.10 h.

– En el loteo Los Chilcaneños; San Francisco del Monte. De 9.30 a 13.00 h.

– En calle Mario Benedetti. En el Acceso 3 al autódromo, en barrio 31 de Mayo. Camino hacia Dique Frías. En asentamiento Favaloro y adyacencias. De 9.45 a 13.45 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.