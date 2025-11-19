19 de noviembre de 2025
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 19 de noviembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 19 de noviembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 19 de noviembre.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 19 de noviembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – En calle Mario Benedetti. En el Acceso 3 al autódromo, en barrio 31 de Mayo. Camino hacia Dique Frías. En asentamiento Favaloro y adyacencias. De 9.45 a 13.45 h.

  • – Entre calles Mosconi, San Martín, José Manuel Estrada y Patricias Mendocinas. De 8.30 a 12.00 h.

Guaymallén

  • – En el loteo Los Chilcaneños; San Francisco del Monte. De 9.30 a 13.00 h.

  • – En las inmediaciones a la intersección de calles Villanueva con Cochabamba. De 9.40 a 13.10 h.

  • – Entre calles Gomensoro, Sarmiento, Belgrano y Colón. Dpto: Guaymallén.. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • – Entre calles Balloffet, Mosconi, Cipolletti, Libertador General San Martín y zonas aledañas. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Lavalle, entre San Esteban y callejón N°7. En callejón N°5, hacia el sur de Lavalle. En callejón Arenas, hacia el norte de calle Lavalle. En calle San Esteban, hacia el norte de Lavalle; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.

Luján de Cuyo

  • – Entre calles Azcuénaga, Bustamante, 20 de Septiembre, San Martín y adyacencias. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Colombres, República de Siria, 9 de Julio, San Martín y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

  • – En calle Libertad, entre España y Alejandro Suárez. Entre calles Emilio Civit, Barcala, Padre Vázquez, Mitre y 20 de Junio. Entre calles España, 20 de Junio, Palma y Maza. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • – Entre calles Belgrano, Urquiza y Bernardo Razquín; Villa Bastías. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Costa Canal, Nueva Furno, Corredor Productivo y Ruta Provincial N°89. En loteo Tisa; Cordón Del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • – En calle San Julián, entre Ruta Provincial N°94 y callejón Caligoli; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En la intersección de Ruta Provincial N°94 con calle Los Sauces y adyacencias; Vista Flores. De 11.00 a 15.00 h.

San Rafael

  • – Entre calles Mercado, Perdíguez, Quiroga y El Vivero; Cuadro Benegas. De 15.30 a 19.30 h.

  • – Entre la Ruta Provincial N°154 y calles Sarmiento, Sueta y El Palomar; Cuadro Nacional. De 8.15 a 12.15 h.

  • – En calle Rodríguez, entre Los Inquilinos y Hanon; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Alsina, Bombal, Chile y Moreno. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En la Ruta Provincial N°190, hacia el oeste de Avenida de Mayo; Punta de Agua. De 9.45 a 13.45 h.

Malargüe

  • – Entre calles Los Abedules, San Martín Norte, El Matadero y Cañada Colorada. De 8.00 a 12.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

edemsa operario corte de luz cable mantenimiento
Por los cortes de luz, Edemsa brinda una serie de recomendaciones.

Por los cortes de luz, Edemsa brinda una serie de recomendaciones.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

