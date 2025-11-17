17 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 17 de noviembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 17 de noviembre.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 17 de noviembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – Entre calles Pablo Neruda, Principal Aliar, Juana Uzurduy y 20 de Junio. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

  • – Entre calles Venezuela, Pampa, Bolivia y Gutenberg. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles Manuel A. Sáez, Sarmiento, Gomensoro, Rafael Obligado y zonas aledañas; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Mapú

  • – En calle Don Bosco, hacia el norte de Mitre. En loteo Sorbello y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • – En calle El Álamo, entre Guiñazú y Ruta Nacional N°40 Norte. En calle Guiñazú, hacia el norte de El Álamo. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre calle Aguirre y Escuela N°1-230 Francisco Morales; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Rawson, Ortubia, El Chañaral y Fleming. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°165, entre calles Bombal y Alberdi; Cuadro Bombal. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle La Costa, entre Rebolledo y El Zorzal; Goudge. De 15.00 a 19.00 h.

  • – Entre calles Sidoti, Adolfo Calle, Lassa y Rawson; El Cerrito. De 15.30 a 19.30 h.

  • – Entre calles Hipólito Yrigoyen, Santiago Germano, Vicente López y Planes y Nicaragua; El Toledano. De 8.00 a 12.00 h.

Malargüe

  • – En la Ruta Nacional N°40 Norte, entre Los Abedules y La Junta. De 7.00 a 11.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

consumo energía eléctrica, tarifa de luz
Edemsa brindó una serie de recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

