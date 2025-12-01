1 de diciembre de 2025
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 1 de diciembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este lunes 1 de diciembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – Entre calles Mitre, Pellegrini, Chile, El Tonel y zonas aledañas. De 8.00 a 9.00 h.

  • – Entre calles Simón Bolívar, Aliar, Pablo Neruda y 20 de Junio. De 9.45 a 13.45 h.

Guaymallén

  • – En calle Severo del Castillo, entre Godoy Cruz y San Juan. En callejón Salcedo, en loteo Poveda Touris y adyacencias; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Terrada, hacia el sur de Olavarría, y áreas adyacentes; Perdriel. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • – En calle Juan Manuel de la Reta, entre Dorrego y Ruta Provincial N°24; La Pega. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Juan Manuel de la Reta, hacia el este de Dorrego. En calle Las Violetas, entre De la Reta y Eugenio Montenegro. En callejón Merlo, hacia el norte de calle Las Violetas. En calle Varón. En calle Montenegro, entre Félix Araujo y Andrés Soria, y zonas aledañas; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • – En calle Orazietti, entre Scilipoti y Ahumada; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán

  • – En calle Aguirre, entre Paso de Los Andes y Manuel Manzano; Villa Seca. De 9.25 a 13.25 h.

San Rafael

  • – Entre calles Bolivia, Paula Albarracín de Sarmiento, Telles Meneses y Alem. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En calle El Monte, entre Monzón e Izuel; Cuadro Bombal. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Nacional N°146, entre Ruta Provincial N°165 y calle San Francisco. En calle San Francisco, hacia el norte de Ruta Nacional N°146; Cuadro Bombal. De 15.30 a 19.30 h.

  • – En calle La Lonja, entre Cubillos y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 8.15 a 12.15 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

