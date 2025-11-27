27 de noviembre de 2025
Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico

El corte de luz se inició cerca de las 6 y fueron varias las zonas del departamento afectadas por el apagón. Edemsa trabaja para resolver el inconveniente.

Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico. Imagen ilustrativa

 Por Natalia Mantineo

Varias zonas del departamento de Malargüe fueron afectadas por un masivo apagón eléctrico que se habría iniciado en horas de la madrugada de este jueves 27 de noviembre, , según las primeras estimaciones. Frente a la situación, Edemsa trabaja para resolver el inconveniente.

El desperfecto generó preocupación y numerosos reclamos por parte de los vecinos afectados, quienes se encontraron sin servicio en distintas áreas del departamento.

Un dato para tener en cuenta es que el Hospital Regional se encuentra trabajando con total normalidad, gracias al funcionamiento de sus equipos electrógenos.

Apagón masivo: se inició cerca de las 6 y afecta a gran parte del departamento.

Apagón en Malargüe: la respuesta de Edemsa

Ante la situación, la empresa distribuidora de energía, Edemsa, informó que la interrupción del servicio eléctrico se debe a una falla en la línea de media tensión que conecta Nihuil con El Sosneado.

La compañía ha manifestado que una guardia técnica ya ha sido desplegada y se encuentra recorriendo la extensa línea para verificar el punto exacto y la naturaleza del problema, con el objetivo de iniciar las tareas de reparación a la brevedad.

Apagón masivo en Malargüe: se registró una falla en la línea de media tensión que conecta Nihuil con El Sosneado.

Hasta el momento no se ha brindado un horario estimado de normalización del servicio, por lo que los habitantes de las zonas afectadas deberán mantenerse a la espera de un nuevo comunicado de Edemsa con más detalles sobre el avance de los trabajos. Se recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias ante la falta de luz.

