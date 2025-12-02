Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 2 de diciembre.

Durante la mañana y tarde de este martes 2 de diciembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

– En la Ruta Provincial N°201, hacia el sur de Ruta N°202, y zonas aledañas; Soitué. De 9.00 a 13.00 h.

– Entre calles Las Malvinas, Santa Teresa de Los Andes, La Vendimia y Ombú; El Cerrito. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 15.00 a 19.00 h.

– En la Ruta Provincial N°175, entre calles Bargna y Vieja El Escorial, y adyacencias; Las Malvinas. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle El Chañaral, entre Ortubia y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 8.30 a 12.30 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Martes 02 de Diciembre. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/hYDf9YqBmG

– En calle Derinovsky, entre N°2 y El Milagro; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles Nuestra Señora del Carmen, Buena Nueva, Malbec, Catamarca y zonas Aledañas; Cruz de Piedra. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Sarmiento, entre Polonia y Cardenal. Entre calles Piedra Buena, Almirante Brown, Ramón Lista y Sarmiento; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.

– En el barrio EL Coral, El Carrizal. De 8.30 a 10.30 h.

– En calle Proyectada J715, en el interior de finca Cartellone; Agrelo. De 11.30 a 14.00 h.

– Entre calles Florentino Ameghino, San Martín, Soler y 9 de Julio. En calle Damián Hudson, entre Patricias Mendocinas y San Martín. De 10.00 a 12.00 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.