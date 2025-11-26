26 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 26 de noviembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 26 de noviembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 26 de noviembre.

Prensa EDEMSA
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 26 de noviembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 25 de noviembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 25 de noviembre
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 21 de noviembre

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – Entre calles Necochea, San Martín, Gutiérrez, 9 de Julio y zonas aledañas. De 7.30 a 8.30 h.

Guaymallén

  • – En la intersección de calles Tabanera y Ferrari y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 9.00 a 11.30 h.

Maipú

  • – En la Lateral Sur del Acceso Este, hacia el oeste de callejón Panamá; El Pedregal. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Blas Parera, entre Padre Vázquez y José López Rivas; Gutiérrez. De 9.15 a 11.15 h.

  • – Entre calles 6 de Septiembre, Padre Vázquez, Alfredo Bufano y Yapeyú; Gutiérrez. De 11.30 a 13.30 h.

  • – En calles Los Pinos, Proyectada I236 y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Yrigoyen, hacia el oeste de Arístides Villanueva; Luzuriaga. De 8.30 a 10.30 h.

Lavalle

  • – En calle Santa Marta, entre Dorrego y Ruta Provincial N°24. En calle Dr. Alexander Fleming, entre Dr. Moreno e Irigoyen, y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Morón, entre Urquiza y Colón; Costa de Araujo. De 9.45 a 13.45 h.

Rivadavia

  • – En calle Batistón y adyacencias; Costa Anzorena. De 9.00 a 13.00 h.

Tupungato

  • – En la Ruta Provincial N°89, hacia el norte de Parador La Carrera. En barrio Estancia Cerros del Mesón y en Estancia Palma (Jardel de Palma); La Carrera. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y Estancia Los Árboles. En calle El Manzanito; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

Embed

San Carlos

  • – En calle Constantini II, entre Independencia y Malvinas Argentinas; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • – En la Ruta Provincial N°173, entre calles Monte Alegre y Los Inquilinos; Rama Caída. De 10.30 a 14.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°175, entre calles La Primavera y Castro; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.

  • – Entre calles “E”, El Zanjón, Sepúlveda y Sardini; El Usillal. De 15.00 a 19.00 h.

  • – Entre calles San Martín, La Fábrica, Rodríguez Peña y Juan José Paso. En el poblado de Jaime Prats; Jaime Prats. De 8.45 a 12.45 h.

  • – Entre calles La Fábrica, Los Sifones, Jara y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 8.45 a 12.45 h.

  • – En calle Los Filtros, entre Bentos y Bertani; Capitán Montoya. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°190 (Ganadera), hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta del Agua. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe

  • – Entre calles Villa del Milagro, Heriberto Campo, Santa Cruz y Fortín Malargüe. De 8.15 a 12.15 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Cortes de luz buenos aires - 332362
Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 20 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 19 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 18 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 17 de noviembre

El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Alerta dengue: con la llegada del calor, Mendoza refuerza la prevención para evitar brotes

Agua del Toro, 43 años después: así se levantó el embalse más alto de Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Muy caluroso y con tormentas fuertes: el pronóstico del tiempo para este 26 de noviembre en Mendoza
El clima

Muy caluroso y con tormentas fuertes: el pronóstico del tiempo para este 26 de noviembre en Mendoza

Las Más Leídas

Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Martín Antolín deberá pagar una fortuna por dar positivo en un control de alcoholemia. 
juicio abreviado

La justicia definió la multa y sanción para el concejal de San Rafael que manejaba ebrio

Te Puede Interesar

Se registraron casi 130 novedades producto del viento Zonda del martes.
Una joven herida

El viento Zonda causó desastres en el Gran Mendoza: los daños en cada departamento

Por Celeste Funes
La carga de pollo que fue incautada en General Alvear.
operativos contra el abigeato

Secuestran más de 260 kilos de carne en General Alvear y Guaymallén

Por Pablo Segura
Alerta dengue:  con la llegada del calor, Mendoza refuerza la prevención para evitar brotes. Imagen de archivo
Prevención

Alerta dengue: con la llegada del calor, Mendoza refuerza la prevención para evitar brotes

Por Natalia Mantineo