28 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 28 de noviembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 28 de noviembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 28 de noviembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 28 de noviembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio. Imagen de archivo
Desperfecto

Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio
Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico. Imagen ilustrativa
Alerta

Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Guaymallén

  • – Entre calles Mariano Moreno, Mitre, Pedro Molina y Barcala. En calle Río Negro, entre Pedro Molina y Montevideo; Pedro Molina. De 8.30 a 12.30 h.

Las Heras

  • – Camino hacia el Cerro Arco. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En el callejón Sardi, finca Dalesandra; El Borbollón. De 8.45 a 10.45 h.

Maipú

  • – En calle Rodríguez Peña, hacia el este de Urquiza; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.

Lavalle

  • – En calle Proyectada V276, hacia el norte de Dr. Roque Sáenz Peña; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Roque Montenegro, entre Costa Canal y callejón Villalobos, y zonas aledañas; Jocolí Viejo. De 9.00 a 13.00 h.

Embed

Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y Posada del Manzano; Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • – En calle Aguirre, hacia el este de Muzaber. En finca La Eternidad; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En la Ruta Nacional N°40, entre calles La Capilla y Aguirre; Chilecito. De 15.00 a 19.00 h.

  • – Entre calles Circunvalación, La Virgen y El Indio; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – En la Ruta Provincial N°173, entre loteo Las Mercedes y Bosque Euca; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Zabatieri, entre La Escuela y Corvalán; Los Claveles. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Alberdi, entre La Intendencia y Ruta Provincial N°165; Los Dos Álamos. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Rawson, Belgrano, Santiago Germano y Vicente López y Planes; El Toledano. De 8.00 a 12.00 h.

Malargüe

  • – En la intersección de Cañada Colorada y zona industrial y áreas adyacentes. De 13.00 a 17.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 17 de septiembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 17 de septiembre.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 27 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 26 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 25 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 21 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 20 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 19 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 18 de noviembre

Convocatoria a audiencia pública: "Proyecto minero Potasio Cancambria"

LO QUE SE LEE AHORA
Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre en Mendoza
El clima

Lluvias y tormentas, el pronóstico del tiempo para este viernes 28 de noviembre en Mendoza

Las Más Leídas

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Rige una alerta amarilla en Mendoza
Pronóstico

Alerta amarilla por fuertes tormentas y granizo en Mendoza: desde cuándo y a qué zonas afectará

El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

El incendio ocurrió en calle Chile al 1.700, en plena Ciudad de Mendoza. Foto: Yemel Fil. 
mirá las fotos y video

Susto por un principio de incendio en una escuela del centro

El robo ocurrió este miércoles en el centro comercial Vía Boedo, en Luján de Cuyo.
no hay detenidos

Robo exprés en Luján de Cuyo: se detuvo a comprar y le arrebataron un bolso con plata

Te Puede Interesar

Histórico allanamiento contra el narcotráfico en la Provincia de Mendoza. 
hay detenidos

Importante golpe al narcotráfico en Mendoza: incautaron 90 kilos de cocaína

Por Pablo Segura
Dalmiro Garay fue oficializado en otro periodo como presidente de la Suprema Corte de Mendoza.
poder judicial

Dalmiro Garay fue oficializado en otro periodo como presidente de la Suprema Corte de Mendoza

Por Cecilia Zabala
Nuevo Congreso: este viernes jurarán los 24 senadores electos en octubre
Cambios

Nuevo Congreso: este viernes jurarán los 24 senadores electos en octubre

Por Sitio Andino Política