4 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Qué fue lo más buscado por los argentinos en Google 2025: los resultados te sorprenderán

Google presentó "El año en búsquedas 2025" y reveló qué temas interesaron a los argentinos. Conocé todas las tendencias y lo más buscado del año.

Por Sitio Andino Sociedad

Mientras transcurre el último mes del año, Google presentó "El año en búsquedas", revelando los términos más populares entre los argentinos en este 2025. En esta nota, te contamos todos los detalles y tendencias que marcaron el interés del público.

Lo más buscado en Google por los argentinos en 2025

Cada año, Google comparte su tradicional resumen “El año en búsquedas”, un resumen donde refleja los términos que más captaron la atención de los argentinos durante el año. En 2025, los temas que sobresalieron abarcaron desde deportes y música hasta películas, series y figuras públicas.

Entre las consultas más populares se encuentran la Copa Mundial de Clubes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las altas temperaturas registradas, la Selección Argentina Sub-20, el Papa Francisco, el padrón electoral, Locomotora Oliveras, el PSG y El Eternauta.

Búsquedas de Google 2025
Lo que más interesó a los argentinos en Google 2025

Lo que más interesó a los argentinos en Google 2025

En cuanto a personalidades, Franco Colapinto se consolidó como la figura argentina más buscada en 2025, encabezando el ranking de interés del público. Además, la cantante británica Dua Lipa despertó gran atención, sobre todo tras su visita a Buenos Aires y su interpretación de Tu misterioso alguien de Miranda! durante uno de sus conciertos. / Infobae

