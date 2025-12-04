Qué fue lo más buscado por los argentinos en Google 2025: los resultados te sorprenderán

Mientras transcurre el último mes del año, Google presentó "El año en búsquedas", revelando los términos más populares entre los argentinos en este 2025. En esta nota, te contamos todos los detalles y tendencias que marcaron el interés del público.

Lo más buscado en Google por los argentinos en 2025 Cada año, Google comparte su tradicional resumen “El año en búsquedas”, un resumen donde refleja los términos que más captaron la atención de los argentinos durante el año. En 2025, los temas que sobresalieron abarcaron desde deportes y música hasta películas, series y figuras públicas.

Entre las consultas más populares se encuentran la Copa Mundial de Clubes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las altas temperaturas registradas, la Selección Argentina Sub-20, el Papa Francisco, el padrón electoral, Locomotora Oliveras, el PSG y El Eternauta.

Búsquedas de Google 2025 Lo que más interesó a los argentinos en Google 2025 En cuanto a personalidades, Franco Colapinto se consolidó como la figura argentina más buscada en 2025, encabezando el ranking de interés del público. Además, la cantante británica Dua Lipa despertó gran atención, sobre todo tras su visita a Buenos Aires y su interpretación de “Tu misterioso alguien” de Miranda! durante uno de sus conciertos. / Infobae

