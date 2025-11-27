27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Desperfecto

Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio

De acuerdo con la información a la que accedió Sitio Andino, el apagón masivo se originó por un desperfecto ajeno a la empresa distribuidora.

Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio. Imagen de archivo

Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio. Imagen de archivo

 Por Natalia Mantineo

Un masivo apagón afectó durante cerca de cuatro horas a miles de vecinos del departamento de Malargüe , dejando a la población sin suministro desde aproximadamente las 6 de este jueves 27 de de noviembre. De acuerdo con la información a la que accedió Sitio Andino, el corte fue ajeno a la empresa distribuidora.

Lee además
Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico. Imagen ilustrativa
Alerta

Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico
El acabado para el cabello que suma adeptas en peluquerías: el auge del “glass hair”
Tendencia

El acabado para el cabello que suma adeptas en peluquerías: el auge del "glass hair"
edemsa operario corte de luz cable mantenimiento
Apagón masivo en Malargüe: miles de vecinos, sin suministro durante cerca de cuatro horas.

Apagón masivo en Malargüe: miles de vecinos, sin suministro durante cerca de cuatro horas.

Apagón masivo en Malargüe: la causa de la falla

Si bien desde la empresa distribuidora no brindaron un comunicado oficial, la información a la que accedió este medio indica que el motivo concreto que provocó la salida de servicio de la red fue la quema de una cadena de aisladores debido a una "acción externa".

Aparentemente, el incidente se produjo por un contacto con un elemento no identificado. Este contacto puede variar desde un ave hasta un elemento contundente arrojado desde abajo. Frente a esta situación, por protección, la línea tuvo que ser sacada de servicio.

Este mecanismo de seguridad es el que forzó la desconexión inmediata de la línea para proteger la infraestructura, dejando al departamento de Malargüe sin servicio hasta que se pudiera identificar y aislar el punto exacto de la avería.

corte-luz.png
El apagón se produjo por un contacto con un elemento no identificado.

El apagón se produjo por un contacto con un elemento no identificado.

Más de cuatro horas sin luz: la línea más larga

El tiempo prolongado que demoró la restitución del servicio, cerca de cuatro horas, tuvo que ver con la complejidad de la infraestructura afectada. Un dato para tener en cuenta es que la línea Nihuil - Malargüe es una de las más largas de la provincia, con más de 100 kilómetros de extensión.

Cuando se produce una falla no identificada en este extenso tramo, el protocolo obliga a la guardia técnica a recorrerla de un extremo a otro para localizar el problema, lo que consume varias horas de trabajo antes de poder iniciar la reparación.

Una vez finalizado el recorrido, el servicio fue restablecido de forma gradual tras la reparación del desperfecto, aunque Edemsa aún realiza monitoreos en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Día Mundial Contra el VIH-SIDA: Salud premió el compromiso de alumnos de Mendoza

El Quini 6 acumula un nuevo pozo récord de $14.500 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Convocatoria a audiencia pública: "Proyecto minero Potasio Cancambria"

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 27 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 27 de noviembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy jueves 27 de noviembre

Leve descenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo para este 27 de noviembre en Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

LO QUE SE LEE AHORA
Enterate cómo hacer tu apuesta para el sorteo récord del Quini 6 del 30 de noviembre.
Juegos de Azar

El Quini 6 acumula un nuevo pozo récord de $14.500 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Las Más Leídas

Cuáles son los requisitos más comunes para participar de los programas habitacionales del IPV en Mendoza.
casa propia

¿Qué requisitos se necesitan para inscribirse en el IPV?

Qué pasaría con las cajas profesionales y la jubilación por vejez en la reforma que analiza Economía.
Seguridad social

Qué incluye la propuesta que busca modificar la jubilación y los regímenes especiales

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Te Puede Interesar

El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

Por Pablo Segura
Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio. Imagen de archivo
Desperfecto

Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio

Por Natalia Mantineo
El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025
A través del Boletín Oficial

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $7.730 para jubilados en diciembre 2025

Por Soledad Maturano