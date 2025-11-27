Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio. Imagen de archivo

Un masivo apagón afectó durante cerca de cuatro horas a miles de vecinos del departamento de Malargüe , dejando a la población sin suministro desde aproximadamente las 6 de este jueves 27 de de noviembre. De acuerdo con la información a la que accedió Sitio Andino, el corte fue ajeno a la empresa distribuidora.

En un principio, las autoridades de Edemsa , informaron que el desperfecto se originó en la línea de alta tensión clave que conecta el Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles con Malargüe .

Si bien desde la empresa distribuidora no brindaron un comunicado oficial, la información a la que accedió este medio indica que el motivo concreto que provocó la salida de servicio de la red fue la quema de una cadena de aisladores debido a una "acción externa".

Aparentemente, el incidente se produjo por un contacto con un elemento no identificado . Este contacto puede variar desde un ave hasta un elemento contundente arrojado desde abajo . Frente a esta situación, por protección, la línea tuvo que ser sacada de servicio.

Este mecanismo de seguridad es el que forzó la desconexión inmediata de la línea para proteger la infraestructura, dejando al departamento de Malargüe sin servicio hasta que se pudiera identificar y aislar el punto exacto de la avería.

Más de cuatro horas sin luz: la línea más larga

El tiempo prolongado que demoró la restitución del servicio, cerca de cuatro horas, tuvo que ver con la complejidad de la infraestructura afectada. Un dato para tener en cuenta es que la línea Nihuil - Malargüe es una de las más largas de la provincia, con más de 100 kilómetros de extensión.

Cuando se produce una falla no identificada en este extenso tramo, el protocolo obliga a la guardia técnica a recorrerla de un extremo a otro para localizar el problema, lo que consume varias horas de trabajo antes de poder iniciar la reparación.

Una vez finalizado el recorrido, el servicio fue restablecido de forma gradual tras la reparación del desperfecto, aunque Edemsa aún realiza monitoreos en la zona.