3 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 3 de diciembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 3 de diciembre.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 3 de diciembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 3 de diciembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 2 de diciembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 2 de diciembre
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 1 de diciembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 1 de diciembre

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Ciudad

  • – Entre calles Bernardo Houssay, Manuel Belgrano, Jorge A. Calle, Bolivia y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Mario Benedetti. En la intersección de Acceso N°3 con calle Carlos Berdasco y adyacencias. En el pasaje Moreira. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Mosconi, Mitre, Damián Hudson y Fidel De Lucía. De 12.00 a 14.00 h.

Guaymallén

  • – En calle Saavedra, entre Allayme y Colón, y áreas adyacentes; Belgrano. De 9.45 a 13.45 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Dardo Pérez, entre Olivares y Las Torres. En el Camino La Unión y Flor del Desierto, hacia el oeste de la Ruta Provincial N°82, y zonas aledañas; Vertientes del Pedemonte. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Terrada, hacia el norte de Azcuénaga. De 11.15 a 14.00 h.

  • – Entre calles Juan José Paso, Caleta Oliva, Ingeniero Krause y 1 de Mayo; Carrodilla. De 9.00 a 11.00 h.

Embed

Maipú

  • – Entre calles Piedra Buena, Teniente Olivera, Ramón Lista y Carril Sarmiento; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En la Ruta Provincial N°50, hacia el este de calle Serpa. En el barrio 23 de Agosto; Rodeo del Medio. De 9.15 a 11.15 h.

Lavalle

  • – En la intersección de calle Belgrano con Proyectada V333 y adyacencias; El Plumero. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

  • – En calle Santander II, hacia el sur de Ciriaco Guevara; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle El Molino, hacia el oeste de La Bodega; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael

  • – En calle Ortubia, entre El Chañaral y Rawson; El Toledano. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles El Palomar, Estanislao Salas, El Pasatiempo y Ruta Provincial N°154; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.

  • – Entre calles San Martín, Adolfo Calle Este, Balbino Arizu y Sarmiento; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

  • – Entre calles Namuncurá, Romance, Palau y Rawson. En el barrio Los Palmares. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En calle Las Mercedes, entre Yensen y Sardini. En la calle Sepúlveda. De 15.00 a 19.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz electricidad
Edemsa brindó recomendaciones ante los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones ante los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 28 de noviembre

Apagón en Malargüe: este es el motivo por el que miles de usuarios se quedaron sin servicio

Masivo apagón en Malargüe: las causas del desperfecto eléctrico

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 27 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 26 de noviembre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 25 de noviembre

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: cuál es la situación real del sector en Argentina

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 3 de diciembre: números ganadores del sorteo 3327

LO QUE SE LEE AHORA
fuerte sismo se sintio este martes en mendoza: donde fue el epicentro
Movimiento telúrico

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Las Más Leídas

Los detenidos enfrentan cargos por defraudación y robo minorista
Enfrentan cargos penales

Quiénes son los cinco turistas mendocinos detenidos en Miami tras un "tour delictivo" en un shopping

El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras
En fotos

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
Movimiento telúrico

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Accidente vial en Maipú: el joven accidentado fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Qué ocurrió

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

Te Puede Interesar

Así quedó parte del mobiliario de la escuela destrozado por un grupo de alumnos de quinto año.
Terribles imágenes

Escándalo por disturbios en una escuela de Godoy Cruz: más de 100 alumnos sancionados

Por Sitio Andino Sociedad
En Argentina el 3 de diciembre fue establecido como el Día Nacional de las Personas con Discapacidad
Efeméride

Día Internacional de las Personas con Discapacidad: cuál es la situación real del sector en Argentina

Por Carla Canizzaro
Ante la amenaza de sarampión en Argentina, declaran la alerta epidemiológica en Chile
Prevención

Ante la amenaza de sarampión en Argentina, declaran la alerta epidemiológica en Chile

Por Sofía Pons