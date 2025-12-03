Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 3 de diciembre.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 3 de diciembre , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este lunes 1 de diciembre

Obras de mantenimiento Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 2 de diciembre

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle Las Mercedes, entre Yensen y Sardini. En la calle Sepúlveda. De 15.00 a 19.00 h.

– Entre calles Namuncurá, Romance, Palau y Rawson. En el barrio Los Palmares. De 8.30 a 12.30 h.

– Entre calles San Martín, Adolfo Calle Este, Balbino Arizu y Sarmiento; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

– Entre calles El Palomar, Estanislao Salas, El Pasatiempo y Ruta Provincial N°154; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Ortubia, entre El Chañaral y Rawson; El Toledano. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle El Molino, hacia el oeste de La Bodega; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.

– En calle Santander II, hacia el sur de Ciriaco Guevara; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Provincial N°50, hacia el este de calle Serpa. En el barrio 23 de Agosto; Rodeo del Medio. De 9.15 a 11.15 h.

Mantenimiento Programado #EDEMSA Miércoles 03 de Diciembre. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2025 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/Uv4TGlpFTB

– Entre calles Juan José Paso, Caleta Oliva, Ingeniero Krause y 1 de Mayo; Carrodilla. De 9.00 a 11.00 h.

– En calle Terrada, hacia el norte de Azcuénaga. De 11.15 a 14.00 h.

– En calle Dardo Pérez, entre Olivares y Las Torres. En el Camino La Unión y Flor del Desierto, hacia el oeste de la Ruta Provincial N°82, y zonas aledañas; Vertientes del Pedemonte. De 14.30 a 18.30 h.

– Entre calles Mosconi, Mitre, Damián Hudson y Fidel De Lucía. De 12.00 a 14.00 h.

– En calle Mario Benedetti. En la intersección de Acceso N°3 con calle Carlos Berdasco y adyacencias. En el pasaje Moreira. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Bernardo Houssay, Manuel Belgrano, Jorge A. Calle, Bolivia y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz electricidad Edemsa brindó recomendaciones ante los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.