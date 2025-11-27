27 de noviembre de 2025
{}
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 27 de noviembre

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 27 de noviembre.

Foto: Yemel Fil
Durante la mañana y tarde de este jueves 27 de noviembre, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en Mendoza: las zonas que se verán afectadas

Guaymallén

  • – En calle Buenos Vecinos, entre Pujol y Guaymaré. Entre calles Buenos Vecinos, Prolongación Ferrari, Milagros y Lillo; Colonia Segovia. De 9.45 a 13.45 h.

  • – Entre calles Pedro Molina, Venezuela, Gomensoro, Sarmiento, Belgrano, 3 de Febrero, Irigoyen y Rafael Obligado; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.

Luján de Cuyo

  • – En calle Bella Vista, entre Cipolletti y Cobos; Perdriel. De 11.30 a 14.00 h.

  • – Entre calles Ugarte, Prolongación de Videla, Panamá, Valparaíso, Vicente López, Piedras y Ruta Provincial N°82; La Puntilla. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En calle Del Bajo, hacia el oeste de Ruta Provincial N°16, y zonas aledañas. De 9.00 a 11.30 h.

  • – En calle Del Kilómetro N°48, hacia el este de El Tropezón, y áreas adyacentes; El Carrizal. De 9.15 a 13.15 h.

Lavalle

  • – En calle Dorrego, entre Irigoyen y Proyectada V270. En calle La Solita, hacia el este de Dorrego, y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Lamadrid Sur, entre Belgrano y Proyectada V69, y adyacencias; Paramillo. De 10.00 a 14.00 h

Tupungato

  • – En calle La Costa, entre Los Helechos y Alto Verde. En calle Los Helechos, en el Camping Municipal Tupungato y en el Anfiteatro Municipal. De 9.15 a 13.15 h.

Tunuyán

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre Finca Sophenia y Bodega Salentein; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • – En calle El Indio, entre Don Pedro Wine & Bar y Centro Mayorista El Indio; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – Entre calles Adolfo Calle, La Vasconia, Doña Damasia y Neme; Villa Atuel. De 8.00 a 12.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°173, entre calle Los Inquilinos y loteo Las Mercedes; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Rawson, hacia el norte de loteo Fincasur. En Straven S.A.; El Cerrito. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Corrientes, 9 de Julio, Sarmiento y Balloffet. De 15.00 a 19.00 h.

  • – En la Ruta Nacional N°144, entre calles Corvalán y Las Rosas; Cuadro Benegas. De 8.45 a 12.45 h.

Malargüe

  • – Entre calles Las Loicas, San Martín Sur, Los Teros y Maza. De 12.00 a 16.00 h.

  • – Entre calles San Martín Norte, Milagro de Los Andes, Camerún, Las Bardas Este y zonas aledañas. De 7.00 a 11.00 h.

  • – Entre calles 16 de Noviembre, Juan Troncoso, El Manzano y Mosconi. De 14.30 a 18.30 h.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

