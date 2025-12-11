11 de diciembre de 2025
Echaron de La Libertad Avanza a una de las dirigentes más mediáticas y cruje la interna oficialista

La desplazaron tras conformar un bloque propio junto a concejales aliados al PRO. La conducción bonaerense libertaria la acusa de romper la unidad interna.

Una de las militantes más visibles en la campaña fue echada del bloque libertario.

La Libertad Avanza (LLA) volvió a quedar envuelta en un conflicto interno en uno de los distritos más sensibles del conurbano bonaerense: La Matanza. En las últimas horas, la conducción provincial decidió expulsar a una de sus figuras más mediáticas, Leila Gianni, luego de que resolviera conformar un bloque propio con legisladores cercanos al PRO.

La salida de la concejala recientemente asumida y exfuncionaria del Ministerio de Capital Humano fue avalada por Sebastián Pareja, armador bonaerense de Karina Milei, quien dio luz verde al comunicado que informó que Gianni “no pertenece, no representa ni está autorizada a hablar en nombre del espacio”.

Leila Gianni, Javier Milei, Karina Milei
Leila Gianni (derecha) fue expulsada del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante matancero.

El mensaje, difundido por las autoridades partidarias matanceras, acusó a la concejala de una “decisión deliberada” destinada a generar división interna, al tiempo que cuestionó que su paso por el espacio haya sido “circunstancial y electoral, sin militancia real”.

El nuevo bloque de Leila Gianni y el comunicado de La Libertad Avanza

La ruptura se precipitó el mismo día de la jura. Gianni decidió formar un nuevo espacio legislativo denominado Alianza Libertad Republicana, junto a Hernán Finocchiaro y Javier Ferreyra, referentes locales del PRO cercanos a Cristian Ritondo, además del libertario Ricardo Lococco.

Para la línea oficial de LLA en La Matanza —liderada por Lorena Ramos y su pareja, el dirigente Luis Ontiveros— el movimiento fue una “traición” a la estructura que responde a Pareja. Aseguran que se enteraron de la maniobra el mismo día de la sesión, lo que terminó de quebrar el vínculo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLA_LaMatanza/status/1998851836368007332&partner=&hide_thread=false

Detrás del estallido hay meses de tensiones. Gianni aspiraba a presidir la bancada libertaria, un cargo que la conducción oficial pretendía reservar para Ramos. Incluso pidió la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante, una negociación que tampoco prosperó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JereRodriguezOK/status/1998590288634188055&partner=&hide_thread=false

En su entorno afirman que la concejala denunció boicot interno, exclusión de actividades partidarias y trabas para designar fiscales. En paralelo, desde el sector de Ontiveros aseguran que la exsubsecretaria legal de Capital Humano actuó por ambiciones personales y sin “respeto por el mandato de las urnas”.

Gianni, por su parte, respondió que su decisión apunta a “garantizar la pluralidad y el trabajo honesto”, y que su labor seguirá alineada con las ideas de la libertad. “Mi trabajo estará al servicio exclusivo de los matanceros, sin condicionamientos”, remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Leigianni/status/1998554927929376968&partner=&hide_thread=false

La reacción en redes y el apoyo de Lilia Lemoine

El conflicto también se trasladó a las redes sociales. Cuentas libertarias difundieron un video donde se ve a Gianni saludando a Fernando Espinoza, intendente matancero, un gesto que usaron para cuestionarla. Ella retrucó que se trató de un saludo protocolar y que se montó una “operación” en su contra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Leigianni/status/1998763759360213291&partner=&hide_thread=false

En medio de la escalada, la diputada Lilia Lemoine, cercana al círculo íntimo de los Milei, salió a defender a Gianni y desautorizó el comunicado partidario que anunciaba su expulsión. Según la legisladora, los concejales “no pueden echarse entre sí” y el texto no respetó los lineamientos internos.

Embed

La interna deja a LLA ante un escenario complejo en el distrito más poblado de la provincia. Gianni, que logró acceder a su candidatura por su cercanía con Sandra Pettovello y el propio Javier Milei, terminó impulsando un bloque que ya obtuvo la vicepresidencia del Concejo, desplazando a la bancada oficialista libertaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Leigianni/status/1998876975533011195&partner=&hide_thread=false

Mientras tanto, el sector de Pareja insiste en que Gianni se fue “sola” al romper la unidad. Ella sostiene exactamente lo contrario: que sigue siendo parte del proyecto mileísta y que la verdadera disputa pasa por métodos de conducción y espacios de poder.

