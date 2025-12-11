Echaron de La Libertad Avanza a una de las dirigentes más mediáticas y cruje la interna oficialista

Una de las militantes más visibles en la campaña fue echada del bloque libertario.

La Libertad Avanza (LLA) volvió a quedar envuelta en un conflicto interno en uno de los distritos más sensibles del conurbano bonaerense: La Matanza . En las últimas horas, la conducción provincial decidió expulsar a una de sus figuras más mediáticas , Leila Gianni , luego de que resolviera conformar un bloque propio con legisladores cercanos al PRO.

La salida de la concejala recientemente asumida y exfuncionaria del Ministerio de Capital Humano fue avalada por Sebastián Pareja , armador bonaerense de Karina Milei, quien dio luz verde al comunicado que informó que Gianni “no pertenece, no representa ni está autorizada a hablar en nombre del espacio” .

El mensaje, difundido por las autoridades partidarias matanceras, acusó a la concejala de una “decisión deliberada” destinada a generar división interna , al tiempo que cuestionó que su paso por el espacio haya sido “ circunstancial y electoral, sin militancia real ”.

La ruptura se precipitó el mismo día de la jura. Gianni decidió formar un nuevo espacio legislativo denominado Alianza Libertad Republicana , junto a Hernán Finocchiaro y Javier Ferreyra , referentes locales del PRO cercanos a Cristian Ritondo, además del libertario Ricardo Lococco .

Para la línea oficial de LLA en La Matanza —liderada por Lorena Ramos y su pareja, el dirigente Luis Ontiveros— el movimiento fue una “traición” a la estructura que responde a Pareja. Aseguran que se enteraron de la maniobra el mismo día de la sesión, lo que terminó de quebrar el vínculo.

Detrás del estallido hay meses de tensiones. Gianni aspiraba a presidir la bancada libertaria, un cargo que la conducción oficial pretendía reservar para Ramos. Incluso pidió la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante, una negociación que tampoco prosperó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JereRodriguezOK/status/1998590288634188055&partner=&hide_thread=false KUKA SE NACE



Les dije que Leila Gianni estaba puesta por Espinoza en la lista de LLA, que le había comprado la candidatura a Sebastián Pareja.

Ahí la tienen, a los besos con el intendente kirchneristas procesado por abuso sexual.



¿Que mierda hacía Espinoza en la jura de los… pic.twitter.com/ieRv2jNmMZ — JEREMIAS RODRIGUEZ (@JereRodriguezOK) December 10, 2025

En su entorno afirman que la concejala denunció boicot interno, exclusión de actividades partidarias y trabas para designar fiscales. En paralelo, desde el sector de Ontiveros aseguran que la exsubsecretaria legal de Capital Humano actuó por ambiciones personales y sin “respeto por el mandato de las urnas”.

Gianni, por su parte, respondió que su decisión apunta a “garantizar la pluralidad y el trabajo honesto”, y que su labor seguirá alineada con las ideas de la libertad. “Mi trabajo estará al servicio exclusivo de los matanceros, sin condicionamientos”, remarcó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Leigianni/status/1998554927929376968&partner=&hide_thread=false Para los operadores seriales les cuento: NO ME FUI A NINGÚN LADO, siempre de la mano de nuestro Presidente, nuestro Leon.



En el día de hoy he conformado el Bloque ALIANZA LIBERTAD REPUBLICANA en el Honorable Concejo Deliberante de La Matanza con un concejal de La Libertad Avanza… — Leila Gianni (@Leigianni) December 10, 2025

La reacción en redes y el apoyo de Lilia Lemoine

El conflicto también se trasladó a las redes sociales. Cuentas libertarias difundieron un video donde se ve a Gianni saludando a Fernando Espinoza, intendente matancero, un gesto que usaron para cuestionarla. Ella retrucó que se trató de un saludo protocolar y que se montó una “operación” en su contra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Leigianni/status/1998763759360213291&partner=&hide_thread=false Para los que operan con el saludo, fue saludo protocolar como se hizo con el resto de los concejales opositores a Fernandito.

Me pregunto por qué no cuestionan cómo saludo al resto de los concejales, que incluso posaron en una foto con sus familiares.

Claramente es una operación… — Leila Gianni (@Leigianni) December 10, 2025

En medio de la escalada, la diputada Lilia Lemoine, cercana al círculo íntimo de los Milei, salió a defender a Gianni y desautorizó el comunicado partidario que anunciaba su expulsión. Según la legisladora, los concejales “no pueden echarse entre sí” y el texto no respetó los lineamientos internos.

Embed Falso. Los concejales no pueden echarse entre sí... no sé quién es el retrasado que armó ese comunicado, pero si fuera real, el que lo escribió no está respetando lo que Pareja nos pidió a todos en Mar del Plata. — Lilia Lemoine (@lilialemoine) December 11, 2025

La interna deja a LLA ante un escenario complejo en el distrito más poblado de la provincia. Gianni, que logró acceder a su candidatura por su cercanía con Sandra Pettovello y el propio Javier Milei, terminó impulsando un bloque que ya obtuvo la vicepresidencia del Concejo, desplazando a la bancada oficialista libertaria.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Leigianni/status/1998876975533011195&partner=&hide_thread=false A LAS OPERACIONES SE LES RESPONDE CON TRABAJO, ESTANDO CERCA DE LA GENTE

Mientras algunos se dedican a operar desde un escritorio y con aire acondicionado, otros nos embarramos, caminamos por zanjas abiertas y nos fumamos el olor nauseabundo de los basurales.

HECHOS NO PALABRAS. pic.twitter.com/QFxIsXBVve — Leila Gianni (@Leigianni) December 10, 2025

Mientras tanto, el sector de Pareja insiste en que Gianni se fue “sola” al romper la unidad. Ella sostiene exactamente lo contrario: que sigue siendo parte del proyecto mileísta y que la verdadera disputa pasa por métodos de conducción y espacios de poder.