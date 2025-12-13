13 de diciembre de 2025
Interna partidaria

El Congreso Extraordinario de la Unión Cívica Radical oficializó las listas para las municipales

El Congreso Extraordinario de la UCR oficializó las nóminas en seis departamentos y resolvió la interna de Santa Rosa

Congreso de la Unión Cívica Radical.

Por Sitio Andino Política

El Congreso Extraordinario de la Unión Cívica Radical aprobó las listas de candidatos que el partido presentará de cara a las elecciones de concejales del mes de febrero, en los departamentos que desdoblaron el calendario electoral.

La definición se enmarca en la resolución adoptada tras la suspensión de las PASO, en que se estableció que sería el máximo órgano partidario el encargado de oficializar las listas de la UCR.

En el encuentro, que fue encabezado por el presidente del Congreso, Natalio Mema, se aprobaron por unanimidad las listas de cinco de los seis departamentos que tendrán elecciones en febrero: La Paz, Luján, San Rafael, Rivadavia y Maipú.

En tanto, también se procedió a la elección entre las listas “Renovación Santa Rosa” y “Santa Rosa Puede”, las dos nóminas presentadas para el departamento del Este. En ese sentido, por 189 votos positivos a 3 negativos, resultó proclamada la lista “Renovación Santa Rosa”.

image

Listas de candidatos a concejales de la Unión Cívica Radical

San Rafael

Nombre: “Unidad San Rafael”

Titulares

  • Vignoni, Juan Pablo
  • Giraudo, Romina Gisel
  • Pérez, Paula Luciana
  • Reche, José Luis
  • Cruz, Rosana Esther
  • Pavez Torres, Tomás

Suplentes

  • Magionni, Noely
  • Silvestre, Diego Eduardo
  • Musa, María Mercedes

Rivadavia

Nombre: “Rivadavia Unida”

Titulares

  • Cozzari, Magalí
  • Gómez, Marcelo
  • Bustos, Mario Ariel
  • Quesada, Haydee Margarita
  • Villagrán, Jonatan

Suplentes

  • Márquez, María Leonela
  • Banella, Ariel Ricardo
  • Ledesma, Mariela Betiana

Maipú

Nombre: “Maipú Avanza”

Titulares

  • Ortega, José Fabián
  • Bruno, Ana Magalí
  • López, Gabriel Esteban
  • Díaz de Manueli, Sol Marina
  • Pubill, Pablo Jesús Antonio
  • Flores, Gisel

Suplentes

  • Apoud Barcudi, Sebastián Alberto
  • Orellano, Vanesa Jésica
  • Calcagno, Pablo Ezio

Luján de Cuyo

Nombre: “Unidad Luján”

Titulares

  • Lima, Raúl Gabriel
  • Balzarelli, Viviana Hilda
  • Gentil, Maximiliano Exequiel
  • Alioto, María del Rosario
  • Brizuela, Deolinda María Laura
  • Aguilar Rivas, Juan José

Suplentes

  • Rodríguez, Mariano
  • Belarde, Macarena Beatriz
  • Minervini, José Augusto Vicente

La Paz

Nombre: “Cambia La Paz”

Titulares

  • Poroyán, Nelson Eduardo
  • Rosales, Camila Soledad
  • Quiroga Fernández, Jesús Alberto
  • Acevedo, Rosa Filomena
  • Rojas Robles, Julio Fernández

Suplentes

  • Maturano, Susana Nancy
  • Almeira, Martín Oscar
  • Paredes, Clara Cecilia

Santa Rosa

Nombre: “Renovación Santa Rosa”

Titulares

  • Barrera, Silva Leandro
  • Murgo, Gabriela
  • Castillo, Liliana
  • Malnati, Mauro
  • Domínguez, José

Suplentes

  • Calderón, Yolanda
  • Serrano, Alberto
  • Morales, Laura
