El Congreso Extraordinario de la Unión Cívica Radical oficializó las listas para las municipales

Congreso de la Unión Cívica Radical.

La definición se enmarca en la resolución adoptada tras la suspensión de las PASO, en que se estableció que sería el máximo órgano partidario el encargado de oficializar las listas de la UCR.

En el encuentro, que fue encabezado por el presidente del Congreso, Natalio Mema, se aprobaron por unanimidad las listas de cinco de los seis departamentos que tendrán elecciones en febrero: La Paz, Luján, San Rafael, Rivadavia y Maipú.

En tanto, también se procedió a la elección entre las listas “Renovación Santa Rosa” y “Santa Rosa Puede”, las dos nóminas presentadas para el departamento del Este. En ese sentido, por 189 votos positivos a 3 negativos, resultó proclamada la lista “Renovación Santa Rosa”.

San Rafael Nombre: "Unidad San Rafael" Titulares Vignoni, Juan Pablo

Giraudo, Romina Gisel

Pérez, Paula Luciana

Reche, José Luis

Cruz, Rosana Esther

Pavez Torres, Tomás Suplentes Magionni, Noely

Silvestre, Diego Eduardo

Musa, María Mercedes Rivadavia Nombre: “Rivadavia Unida” Titulares Cozzari, Magalí

Gómez, Marcelo

Bustos, Mario Ariel

Quesada, Haydee Margarita

Villagrán, Jonatan Suplentes Márquez, María Leonela

Banella, Ariel Ricardo

Ledesma, Mariela Betiana Maipú Nombre: “Maipú Avanza” Titulares Ortega, José Fabián

Bruno, Ana Magalí

López, Gabriel Esteban

Díaz de Manueli, Sol Marina

Pubill, Pablo Jesús Antonio

Flores, Gisel Suplentes Apoud Barcudi, Sebastián Alberto

Orellano, Vanesa Jésica

Calcagno, Pablo Ezio Luján de Cuyo Nombre: “Unidad Luján” Titulares Lima, Raúl Gabriel

Balzarelli, Viviana Hilda

Gentil, Maximiliano Exequiel

Alioto, María del Rosario

Brizuela, Deolinda María Laura

Aguilar Rivas, Juan José Suplentes Rodríguez, Mariano

Belarde, Macarena Beatriz

Minervini, José Augusto Vicente La Paz Nombre: “Cambia La Paz” Titulares Poroyán, Nelson Eduardo

Rosales, Camila Soledad

Quiroga Fernández, Jesús Alberto

Acevedo, Rosa Filomena

Rojas Robles, Julio Fernández Suplentes Maturano, Susana Nancy

Almeira, Martín Oscar

Paredes, Clara Cecilia Santa Rosa Nombre: “Renovación Santa Rosa” Titulares Barrera, Silva Leandro

Murgo, Gabriela

Castillo, Liliana

Malnati, Mauro

Domínguez, José Suplentes Calderón, Yolanda

Serrano, Alberto

Morales, Laura