El Congreso Extraordinario de la Unión Cívica Radical oficializó las listas para las municipales

El Congreso Extraordinario de la Unión Cívica Radical aprobó las listas de candidatos que el partido presentará de cara a las elecciones de concejales del mes de febrero, en los departamentos que desdoblaron el calendario electoral.
El Congreso Extraordinario de la UCR oficializó las nóminas en seis departamentos y resolvió la interna de Santa Rosa
La definición se enmarca en la resolución adoptada tras la suspensión de las PASO, en que se estableció que sería el máximo órgano partidario el encargado de oficializar las listas de la UCR.
En el encuentro, que fue encabezado por el presidente del Congreso, Natalio Mema, se aprobaron por unanimidad las listas de cinco de los seis departamentos que tendrán elecciones en febrero: La Paz, Luján, San Rafael, Rivadavia y Maipú.
En tanto, también se procedió a la elección entre las listas “Renovación Santa Rosa” y “Santa Rosa Puede”, las dos nóminas presentadas para el departamento del Este. En ese sentido, por 189 votos positivos a 3 negativos, resultó proclamada la lista “Renovación Santa Rosa”.
San Rafael
Nombre: “Unidad San Rafael”
Titulares
Suplentes
Rivadavia
Nombre: “Rivadavia Unida”
Titulares
Suplentes
Maipú
Nombre: “Maipú Avanza”
Titulares
Suplentes
Luján de Cuyo
Nombre: “Unidad Luján”
Titulares
Suplentes
La Paz
Nombre: “Cambia La Paz”
Titulares
Suplentes
Santa Rosa
Nombre: “Renovación Santa Rosa”
Titulares
Suplentes