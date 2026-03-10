Tormenta en Mendoza: lluvias intensas, actividad eléctrica y posible caída de granizo

Desde Defensa Civil informaron la presencia de tormentas aisladas y nubosidad variable

Tras dos días de tregua, las intensas lluvias regresaron a distintas zonas del Gran Mendoza. Cerca de las 20 se desató una fuerte tormenta acompañada de truenos y una marcada actividad eléctrica, generando inestabilidad en varios sectores del área metropolitana.

Qué informó Defensa Civil Desde Defensa Civil informaron la presencia de tormentas aisladas y nubosidad variable en la región. De acuerdo con el último reporte oficial, se registran lluvias entre moderadas e intensas en el oeste de Godoy Cruz, oeste de Ciudad, oeste de Las Heras, El Challao y Capdevila.

tormenta, lluvia, mendoza Intensas lluvias regresaron a distintas zonas del Gran Mendoza Foto: Medios Andinos Por otra parte, el organismo también reportó precipitaciones moderadas en Estancia San Pablo, el oeste de Gualtallary y el norte de Manzano Histórico, en Tunuyán. En este sector, además, no se descarta la caída de granizo pequeño, especialmente en la zona norte de Manzano Histórico.

En paralelo, las condiciones meteorológicas coinciden con una de las actividades centrales de la agenda vendimial. Esta noche se desarrolla la segunda jornada de recitales privados en el Teatro Griego Frank Romero Day, donde está prevista la presentación de Abel Pintos y Ángela Leiva, entre otros artistas.

Hasta el momento, los espectáculos vinculados a la Fiesta Nacional de la Vendimia se desarrollan con normalidad, pese a la inestabilidad climática registrada en distintos puntos del Gran Mendoza.