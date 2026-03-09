Vendimia 2026: figuras nacionales, transporte y accesos al Teatro Griego Frank Romero Day.

Tras la gran euforia del Acto Central, la Fiesta de la Vendimia continúa su calendario en el Teatro Griego Frank Romero Day. Mendocinos y turistas tendrán la oportunidad de disfrutar de una cartelera de lujo este lunes y martes , sumando además una fecha el miércoles 11 debido a las reprogramación de la Repetición.

Este lunes, desde las 21, se pondrá en marcha la primera jornada musical que contará con una mezcla de géneros que promete hacer vibrar las gradas. Los artistas confirmados para hoy son:

Fiesta de la Vendimia: hasta el miércoles continúan los festejos en el Frank Romero Day.

El martes, la escena se vestirá de gala para recibir a uno de los artistas más queridos por el público local:

Un dato para tener en cuenta es que durante estas dos noches (lunes y martes) se realizarán únicamente los espectáculos musicales, sin la repetición del Acto Central "90 Cepas de una Misma Cosecha".

Miércoles 11: repetición y cierre de "90 Cepas"

Debido a las contingencias meteorológicas, la Repetición del espectáculo dirigido por Pablo Perri se trasladó al miércoles. Previo a la puesta en escena, desde las 19.30, el público podrá disfrutar del talento local con las presentaciones de:

Hermanas Abraham

Sebastián Garay

Batos

Guía de servicios: transporte y horarios

Para garantizar una llegada ordenada al Frank Romero Day, el Gobierno de Mendoza dispuso un operativo especial de transporte similar al del Acto Central.

1. Micros (servicio especial)

Inicio de servicio: 17.

Apertura de puertas del teatro: 18.

Inicio de espectáculos: 21.

Tarifa: $2100 por tramo.

2. Taxis y remises (tarifa fija)

Se ha establecido un cuadro tarifario diferencial para quienes tomen el servicio desde las zonas delimitadas (Norte, Sur, Este y Oeste) hacia el Teatro Griego:

Taxi $15.000

Remis $16.000

En ambos casos, las zonas de referencia son:

Norte (Suipacha/San Martín).

Sur (Zanjón Frías/Brasil).

Este (Av. Gob. Videla).

Detalles sobre los shows musicales y la Repetición

¿Hay repetición del Acto Central este lunes y martes?

No. Estas dos noches son exclusivamente para los shows musicales de artistas nacionales (Abel Pintos, Chaqueño Palavecino, etc.). Debido a las lluvias, la repetición del espectáculo artístico "90 Cepas de una misma cosecha" se reprogramó para este miércoles 11 de marzo.

¿Desde qué hora se puede subir al Teatro Griego y cuánto cuesta?

El transporte especial de colectivos comienza a funcionar a las 17, mientras que las puertas del teatro abren a las 18. El valor del pasaje es de $2100 por tramo y se abona únicamente con tarjeta SUBE.

¿Cuáles son las tarifas fijas para taxis y remises?

Si te encuentras dentro de las zonas delimitadas (Norte, Sur, Este y Oeste), los valores establecidos son:

Taxis: $15.000 la carrera.

Remises: $16.000 la carrera.

Si el viaje se inicia fuera de estas zonas de referencia, el costo será el que marque el reloj taxímetro.