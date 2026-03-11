Guaymallén: se quedó dormido, volcó y cayó a un canal

Un joven de 20 años protagonizó en la madrugada de hoy un terrible accidente vial en Guaymallén y de milagro no sufrió heridas de gravedad, luego de volcar y caer a un canal cuando manejaba su auto en El Bermejo.

El accidente vial ocurrió cerca de las 2 de este miércoles en Profesor Mathus, a la altura del cruce con Nuestra Señora del Carmen, en Guaymallén.

El damnificado, Tomás Torres (20), no sufrió heridas y resultó ileso del accidente, en tanto que, al ser entrevistado por policías, admitió que se quedó dormido mientras manejaba. El control de alcoholemia arrojó resultado negativo.

De acuerdo a la reconstrucción del siniestro, Torres manejaba un Peugeot 208 gris, patente PGM619, por Profesor Mathus de oeste a oeste.

Al llegar al cruce con Nuestra Señora del Carmen y por las propias manifestaciones del conductor, el joven se habría quedado dormido, perdiendo el dominio del coche y volcando. Peor aún, luego cayó a un canal, pero de milagro resultó ileso.

En la escena trabajó personal de Tránsito Municipal, policías de la jurisdicción y una ambulancia del SEC por precaución.

El joven, con domicilio en Las Heras, fue sometido a un control de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.