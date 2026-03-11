Guaymallén: se quedó dormido, volcó y cayó a un canal

Un joven de 20 años protagonizó en la madrugada de hoy un terrible accidente vial en Guaymallén y de milagro no sufrió heridas de gravedad, luego de volcar y caer a un canal cuando manejaba su auto en El Bermejo.
Un terrible accidente vial ocurrió en la madrugada de este miércoles en El Bermejo, Guaymallén. Un joven se salvó de milagro.
Un joven de 20 años protagonizó en la madrugada de hoy un terrible accidente vial en Guaymallén y de milagro no sufrió heridas de gravedad, luego de volcar y caer a un canal cuando manejaba su auto en El Bermejo.
El accidente vial ocurrió cerca de las 2 de este miércoles en Profesor Mathus, a la altura del cruce con Nuestra Señora del Carmen, en Guaymallén.
El damnificado, Tomás Torres (20), no sufrió heridas y resultó ileso del accidente, en tanto que, al ser entrevistado por policías, admitió que se quedó dormido mientras manejaba. El control de alcoholemia arrojó resultado negativo.
De acuerdo a la reconstrucción del siniestro, Torres manejaba un Peugeot 208 gris, patente PGM619, por Profesor Mathus de oeste a oeste.
Al llegar al cruce con Nuestra Señora del Carmen y por las propias manifestaciones del conductor, el joven se habría quedado dormido, perdiendo el dominio del coche y volcando. Peor aún, luego cayó a un canal, pero de milagro resultó ileso.
En la escena trabajó personal de Tránsito Municipal, policías de la jurisdicción y una ambulancia del SEC por precaución.
El joven, con domicilio en Las Heras, fue sometido a un control de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.