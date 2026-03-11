11 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
accidente en la madrugada

Guaymallén: se quedó dormido, volcó y cayó a un canal

Un terrible accidente vial ocurrió en la madrugada de este miércoles en El Bermejo, Guaymallén. Un joven se salvó de milagro.

Terrible accidente vial en El Bermejo, Guaymallén.

Terrible accidente vial en El Bermejo, Guaymallén.

 Por Pablo Segura

Un joven de 20 años protagonizó en la madrugada de hoy un terrible accidente vial en Guaymallén y de milagro no sufrió heridas de gravedad, luego de volcar y caer a un canal cuando manejaba su auto en El Bermejo.

El accidente vial ocurrió cerca de las 2 de este miércoles en Profesor Mathus, a la altura del cruce con Nuestra Señora del Carmen, en Guaymallén.

Lee además
El jefe comunal abrió sesiones ordinarias en el HCD departamental. video
En el Concejo Deliberante

Calvente anunció el Masterplan Productivo 2030: "Guaymallén será la primera potencia económica de Mendoza"
Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso del colector cloacal de la calle Tirasso y Profesor Mathus.
impacto ambiental y sanitario.

Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso del colector cloacal en calle Tirasso: qué implica

El damnificado, Tomás Torres (20), no sufrió heridas y resultó ileso del accidente, en tanto que, al ser entrevistado por policías, admitió que se quedó dormido mientras manejaba. El control de alcoholemia arrojó resultado negativo.

Grave accidente vial en Guaymallén

De acuerdo a la reconstrucción del siniestro, Torres manejaba un Peugeot 208 gris, patente PGM619, por Profesor Mathus de oeste a oeste.

Al llegar al cruce con Nuestra Señora del Carmen y por las propias manifestaciones del conductor, el joven se habría quedado dormido, perdiendo el dominio del coche y volcando. Peor aún, luego cayó a un canal, pero de milagro resultó ileso.

En la escena trabajó personal de Tránsito Municipal, policías de la jurisdicción y una ambulancia del SEC por precaución.

El joven, con domicilio en Las Heras, fue sometido a un control de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

Temas
Seguí leyendo

El reconocido coro de Guaymallén busca nuevas voces: enterate cómo participar

Tormenta en Mendoza: Godoy Cruz, Luján y Guaymallén fueron los departamentos más afectados

Juicio por jurado: declararon culpable a Ariel Quarñolo, el 'datero' del homicidio de Martín Salzmann

"Universos compartidos": un recorrido por el talento artístico local en Guaymallén

Mendoza Kart prepara su llegada a Guaymallén y apuesta a revivir la pasión fierrera desde la infancia

Jóvenes de 16 a 23 años: cómo participar del taller que ayuda a elegir tu camino

Choque, vuelco y milagro en el Acceso Sur de Guaymallén

Hallan un desarmadero de autos robados tras un allanamiento en Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
Importante operativo para rescatar a las personas varadas.
San Rafael

Video: dramático rescate de dos jóvenes que quedaron atrapados en la "Garanta del Diablo"

Las Más Leídas

Vendimia 2026: qué importantes premios recibirán la reina y virreina.
Siguen los mimos

Estos son los espectaculares regalos que recibirán la reina y virreina de la Vendimia

En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto.
Cada vez más caro

En dos años el combustible subió más del 100%: cuánto cuesta hoy llenar el tanque de un auto

El robo ocurrió esta mañana en pleno centro de Mendoza. 
no hay detenidos

Violento golpe comando en una joyería del centro de Mendoza

Durante los próximos meses se realizará una evaluación del estado de las estructuras video
Evaluación

Tormentas intensas y calles inundadas: ¿Mendoza está preparada para resistir otro temporal?

La repetición de la fiesta máxima fue reprogramada. video
Se esperan tormentas

Por alerta meteorológica, también suspendieron y reprogramaron la repetición de Vendimia: cuál es la nueva fecha