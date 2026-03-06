6 de marzo de 2026
Sitio Andino
Espacios culturales

Exposición colectiva en Guaymallén: creatividad y técnicas artísticas al alcance del público

La exposición en Guaymallén se realiza en las Salas de Arte Libertad y permanecerá abierta al público hasta el próximo 19 de marzo.

image
Por Sitio Andino Departamentales

Quedó inaugurada en Guaymallén la muestra “Universos compartidos”, compuesta por obras realizadas en el taller de arte de Claudia Castello. La exhibición de pinturas cuenta con los trabajos de los alumnos Cintia Altamirano, Mercedes Arriagada, Ornella Barrionuevo, María Fernanda Bofill, María Lidia Carrizo, Marina Cattaneo, Ana Paulina Consoli, Cecilia Contreras, Lizi Cuevaz, Fernando Franchetti, Sandra Guillot, Mariana Hausberger, Alicia Limoli, Kela Miguez, Verónica Molina, Ana Okazaki, Marcela Olmos, Silvia Reynoso, Sara Romano Sosa, María Alicia Rosas, Nicolás Tauriani, Graciela Torres, Susana Zarandón y Eli Zuin.

image

La exposición estará abierta al público hasta el 19 de marzo y podrá visitarse de lunes a sábados, de 9.00 a 19.00 horas, en Salas de Arte Libertad (Libertad 466 de Villa Nueva), con entrada gratuita.

El evento de apertura contó con la música en vivo del Ensamble de Folclore Cuyano de la Orquesta de Guitarras Tito Francia, integrado por Marcos Ríos, Javier Lucero, Martín Morales e Ismael Pelaia.

image

Acerca del taller en Guaymallén

Creado en el año 2007, el Taller de Arte de Claudia Castello nació con el objetivo de ofrecer un espacio propicio para la creatividad, donde se puedan experimentar diversas técnicas y materiales de dibujo y pintura artística, teniendo en cuenta la intención y la experiencia de cada persona.

Ubicado en el distrito Dorrego, de Guaymallén, está destinado a jóvenes y adultos, quienes participan de las clases de las profesoras Claudia Castello y Fernanda Andrea Hidalgo.

