9 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Arte y talento

Guaymallén Coral busca nuevas voces para su coro mixto

Las personas interesadas deberán tener experiencia mínima vocal o coral y podrán inscribirse para participar de las pruebas en Villa Nueva, Guaymallén.

image
Por Sitio Andino Departamentales

El Municipio de Guaymallén abrió una nueva convocatoria para audicionar voces que deseen formar parte de Guaymallén Coral, la agrupación vocal con más de una década de trayectoria artística y cultural en la provincia y el país. Las audiciones se realizarán los días 10, 11, 17 y 18 de marzo, de 21 a 22:30 horas, en la Escuela Municipal de Oficios Nº1 (Libertad 810 de Villa Nueva).

image

Guaymallén Coral

Guaymallén Coral es una agrupación vocal mixta de carácter vocacional, creada en el año 2010, que interpreta repertorio de música folclórica y popular de Mendoza, Argentina y Latinoamérica. A lo largo de su trayectoria, el coro ha participado en numerosas presentaciones en ámbitos públicos y privados, eventos solidarios, festivales, encuentros corales y conciertos, tanto a nivel local como internacional.

Lee además
Tormenta en Mendoza: Godoy Cruz, Luján y Guaymallén fueron los departamentos más afectados.
Balance final

Tormenta en Mendoza: Godoy Cruz, Luján y Guaymallén fueron los departamentos más afectados
Juicio por jurado: declararon culpable a Ariel Quarñolo, el datero del homicidio de Martín Salzmann video
Novedades del caso

Juicio por jurado: declararon culpable a Ariel Quarñolo, el 'datero' del homicidio de Martín Salzmann

Las audiciones del coro estarán a cargo del director Javier Rodríguez, junto a la preparadora vocal Alejandra Marengo. Los postulantes deberán contar con afinación, cuerdas vocales sanas y experiencia mínima en actividad coral y/o vocal. La convocatoria está dirigida a personas de 18 a 55 años, aunque no es excluyente.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse vía WhatsApp al 2616108697 o por correo electrónico a: [email protected]

Temas
Seguí leyendo

"Universos compartidos": un recorrido por el talento artístico local en Guaymallén

Mendoza Kart prepara su llegada a Guaymallén y apuesta a revivir la pasión fierrera desde la infancia

Jóvenes de 16 a 23 años: cómo participar del taller que ayuda a elegir tu camino

Choque, vuelco y milagro en el Acceso Sur de Guaymallén

Hallan un desarmadero de autos robados tras un allanamiento en Guaymallén

Guaymallén avanza con la recuperación de un nuevo tramo de Bandera de Los Andes

Lo acusan de "datero" de un homicidio, arriesga más de 15 años de cárcel y él dice que también es víctima

Confesó que mató en Guaymallén por una infidelidad y lo condenaron

LO QUE SE LEE AHORA
Curso en el Municipio de Tunuyán.
Habilidades digitales

Tunuyán se suma a la primera edición del programa provincial FORMA TEC

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy domingo 8 de marzo: números ganadores del sorteo 3354

Quién es el nuevo millonario que ganó en el Quini 6
Juegos de azar

Quién es el nuevo millonario que ganó en el Quini 6

Marcela Gaua, Reina Nacional de la Vendimia 1988, realizó un llamado a la solidaridad. 
qué le pasó

El desesperado pedido de Marcela Gaua, ex reina de la Vendimia, tras el Acto Central

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1344 del domingo 8 de marzo

Mientras pide un salvataje financiero a la provincia, Francisco Lo Presti da un bono para llevarle clientes a un banco privado. 
no se entiende

Las Heras: piden investigar a Lo Presti por dar un bono a empleados para cambiar de banco, en plena crisis financiera