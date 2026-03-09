Guaymallén Coral busca nuevas voces para su coro mixto

Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de Guaymallén abrió una nueva convocatoria para audicionar voces que deseen formar parte de Guaymallén Coral, la agrupación vocal con más de una década de trayectoria artística y cultural en la provincia y el país. Las audiciones se realizarán los días 10, 11, 17 y 18 de marzo, de 21 a 22:30 horas, en la Escuela Municipal de Oficios Nº1 (Libertad 810 de Villa Nueva).

image Guaymallén Coral Guaymallén Coral es una agrupación vocal mixta de carácter vocacional, creada en el año 2010, que interpreta repertorio de música folclórica y popular de Mendoza, Argentina y Latinoamérica. A lo largo de su trayectoria, el coro ha participado en numerosas presentaciones en ámbitos públicos y privados, eventos solidarios, festivales, encuentros corales y conciertos, tanto a nivel local como internacional.

Las audiciones del coro estarán a cargo del director Javier Rodríguez, junto a la preparadora vocal Alejandra Marengo. Los postulantes deberán contar con afinación, cuerdas vocales sanas y experiencia mínima en actividad coral y/o vocal. La convocatoria está dirigida a personas de 18 a 55 años, aunque no es excluyente.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse vía WhatsApp al 2616108697 o por correo electrónico a: [email protected]

Compartí la nota:







