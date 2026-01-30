Terrible accidente vial en San Rafael: un herido grave

Un hombre de 37 años sufrió heridas de suma gravedad al protagonizar un accidente vial , en principio en solitario, en zona de El Nihuil, San Rafael, en tanto que ahora intenta recuperarse de las lesiones en el hospital Teodoro J. Schestakow.

El siniestro ocurrió en horas de la madrugada en la Ruta Nacional 144, a unos 700 metros de la intersección con Ruta 180 , en El Nihuil, San Rafael.

La víctima sufrió fracturas varias y debió ser hospitalizado de urgencia, quedando internado en terapia intensiva con un estado de salud delicado.

De acuerdo a las primeras pericias, el hombre manejaba un VW Saveiro por Ruta 144 hacia el norte y por causas que se investigan, a unos 700 metros de la intersección con Ruta 180 habría perdido el dominio del rodado.

La principal hipótesis es que el conductor se habría quedado dormido, cambiando de carril y realizando vuelcos, quedando el automóvil con sus cuatro ruedas hacia arriba sobre el costado este de la calzada.

El conductor fue asistido en el lugar y trasladado al hospital Schestakow de San Rafael, donde fue diagnosticado con politraumatismo de cráneo, politraumatismo en ojo derecho y posible fractura de clavícula derecha.

En la escena del siniestro trabajó Policía Científica y personal policial del Destacamento El Nihuil, quienes ahora intentar establecer la mecánica del accidente vial.